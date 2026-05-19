政府擬斥29.5億改善東區雨水排放系統　可抵禦「200年一遇」暴雨

每逢出現惡劣天氣，筲箕灣及柴灣都有很大機會出現水浸，影響附近的交通及市民。為提升東區雨水排放系統的排洪能力，政府計劃建造一組由筲箕灣及柴灣至白沙灣長約3.6公里、直徑約5米的雨水排放隧道，預計完工後可抵禦「200年一遇」重現期的暴雨，減低上述地區的水浸風險。有關工程費用預計約29.5億港元，料可在財委會撥款後約5年內完成。立法會發展事務委員會下周二(26日)討論有關議程。

發展局及渠務署提交文件指，氣候變化所引致的特大暴雨及超強颱風，以及持續的土地發展導致地面徑流增加，令筲箕灣及柴灣的水浸風險上升，東區現時的雨水排放系統已建造多時，有需要加強其排洪能力。當局建議，建造一組由筲箕灣及柴灣至白沙灣長約3.6公里、直徑約5米的雨水排放隧道，同時建造7個進水口、6條連接隧道和1個出水口，以及進行環境美化等附屬工程。

隧道長約3.6公里

當局預計雨水排放隧道將可抵禦「200年一遇」重現期的暴雨，當區的整體雨水排放系統的排洪能力將有所提升，減低上述地區的水浸風險。當局指暴雨期間，擬建雨水排放系統將上游雨水截流至擬建的雨水排放隧道，再直接排放至白沙灣近鯉魚門水域。上游收集的雨水毋須經過下游的雨水排放系統作排放，從而減輕下游雨水排放系統的排洪壓力，藉以減低下游地區的水浸風險。