東涌西站結構工程料明年完成　港鐵：由上而下興建減噪音塵埃

港鐵東涌綫延綫項目現正興建，日後東涌綫將延伸至位於逸東邨西面的東涌西站。新車站鄰近逸東邨部分樓宇，港鐵採用「由上而下」從建造方法，先興建地面的車站結構，然後在遮蔽空間下向下挖掘大堂層和月台層，減少噪音和塵埃對附近環境的影響。港鐵指，東涌綫延綫項目進度良好，東涌西站車站結構預計明年上半年大致完成，又稱東涌綫延綫工程進度已完成一半，正繼續向2029年竣工目標進發。

興建成本略高於傳統方法

傳統車站興建方式為「由下而上」，即先完全挖掘車站空間至最底層，然後再依次興建月台、大堂和地面建築物。港鐵項目執行主管—大嶼山李嘉良解釋，在地面先建成的樓頂可同時用作隔音罩，達致減噪音和塵埃等效果，由於這個方法的通風、管理和物流等要求都較高，故相關成本比傳統做法「多咗少少」。

另外，東涌綫延綫需要在東涌站至東涌西站之間，興建兩條約長1.3公里的鐵路隧道。港鐵採用隧道鑽挖機興建，並首次安排重約1,000噸的鑽挖機在完成挖掘上行往東涌西站方向的隧道，在地盤原地掉頭挖掘下行方向。李嘉良稱，做法可減少大型吊運和地面運輸，亦節省約一半開始第二條隧道工程所需時間等。