城大「未來城市指數2025」　香港列全球十大領先未來城市

城大今日(19日)發布「未來城市指數2025」(城大FCI指數)，聚焦全球百大城市在促進教育、科技、人才及金融等方面的長遠發展能力，為全球首份以「城市層級」為基準評估未來競爭力的報告。綜合各項關鍵指標分析，香港位列全球十大「領先未來城市」，更在「人才高地」、「連結樞紐」、「城巿韌性」與「未來導向」方面穩踞前十名，反映香港在國際創新舞台上具強大競爭力與戰略價值。
城大FCI指數由城大創新學院「全球人才流動數據中心」研究及發表，報告涵蓋全球100個城市及39項關鍵指標，於「人才集聚」、「科研產出」、「科技創新」、「未來導向」、「全球連結」與「城市韌性」六大面向，展開全面的數據分析。
這份首次發表的報告顯示，全球十大「領先未來城市」為北京、波士頓、香港、倫敦、紐約、巴黎、三藩市、首爾、上海及新加坡。與此同時，全球僅五大城市，包括北京、香港、倫敦、紐約及巴黎，均於「人才高地」、「連結樞紐」、「城市韌性」及「未來導向」四大範疇之中位列十強，展現它們在全球人才競爭力中的核心地位。在這五個城市中，香港在引進、培育及集聚創新人才方面表現突出，於國際協作方面更位居全球主要灣區城市之首。
5年引進逾2.5萬名科研人員
面對全球疫情衝擊，香港展現出強勁的韌性與抗壓能力。過去10年，在科研人員、科研產出、研發投資、深科技企業等方面的數據均大幅上揚。過去5年，香港引進的科研人員超過25,000人，而香港的領先科研人員數量也是10年前的3.7倍，反映香港具備成為國際高端人才樞紐的實力，貫通全球資金與科研資源，擔當着中國內地與國際創科生態圈之間的重要橋樑。