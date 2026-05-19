城大「未來城市指數2025」　香港列全球十大領先未來城市

勞工及福利局局長孫玉菡（左四）、城大校董會主席魏明德（右四）、城大署理校長李振聲（左三）、引進重點企業辦公室主任任景信（左二）、立法會議員梁子穎（右二），聯時城大高級副校長（創新及企業）楊夢甦（右三）、協理副校長（創新）兼城大創新學院院長謝智剛（左一）、城大創新學院「全球人才流動數 據中心」總監王小輝（右一）主持啟動儀式。

城大今日(19日)發布「未來城市指數2025」(城大FCI指數)，聚焦全球百大城市在促進教育、科技、人才及金融等方面的長遠發展能力，為全球首份以「城市層級」為基準評估未來競爭力的報告。綜合各項關鍵指標分析，香港位列全球十大「領先未來城市」，更在「人才高地」、「連結樞紐」、「城巿韌性」與「未來導向」方面穩踞前十名，反映香港在國際創新舞台上具強大競爭力與戰略價值。

城大FCI指數由城大創新學院「全球人才流動數據中心」研究及發表，報告涵蓋全球100個城市及39項關鍵指標，於「人才集聚」、「科研產出」、「科技創新」、「未來導向」、「全球連結」與「城市韌性」六大面向，展開全面的數據分析。