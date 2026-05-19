海關偵破兩宗走私案　檢逾600走私龜及蜥蜴值$52萬

香港海關昨日(18日採取執法行動，先後在深圳灣管制站及港珠澳大橋香港口岸，成功偵破兩宗涉嫌利用跨境私家車走私珍稀動物出境的案件。行動中，海關共檢獲427隻活龜、8隻龜蛋以及222隻活蜥蜴，估計總市值高達約52萬1千元。 首宗案藏後備輪胎暗格 深圳灣檢逾600隻活爬蟲 首宗案件發生於深圳灣管制站。海關人員昨日根據風險評估，在管制站截查一輛準備出境的跨境私家車。海關人員在進行深入檢查時，發現該車輛的後備輪胎位置隱藏了秘密暗格，打開後赫然發現裡面塞滿了多達400隻活龜和222隻活蜥蜴。有關動物在極其狹窄的暗格內被密謀運往內地。

大橋口岸截私家車 引擎蓋下驚現瀕危活龜及蛋 同日，海關在港珠澳大橋香港口岸偵破第二宗手法類同的案件。海關人員截查另一輛出境私家車時，將搜查重點鎖定在車頭位置，結果在該私家車的引擎蓋下方，發現藏有27隻活龜和8隻龜蛋。海關經初步點算及鑑定，懷疑其中3隻活龜以及全部8隻龜蛋，均屬於受國際公約管制的瀕危物種。

走私瀕危物種屬重罪 最高可罰千萬監禁十年 海關發言人強調，走私屬於嚴重罪行。根據香港法例第60章《進出口條例》，任何人士輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。 此外，由於案件涉及懷疑受管制動物，根據法例第586章《保護瀕危動植物物種條例》，任何人如非按照《條例》規定進出口或管有瀕危物種，均屬違法行為。一經定罪，最高懲罰極為嚴厲，可被判處罰款1,000萬元及監禁10年，而涉案的有關物品亦會一律被依法充公。