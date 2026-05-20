7.17起地盤全禁煙 工人違例吸煙罰3000

大埔宏福苑五級大火後，社會關注地盤吸煙引發安全隱患。政府決定修例地盤全面禁煙，並於昨向立法會提交相關的三項法例修訂，當中兩項以「先訂立、後審議」的程序進行，預計將於7月17日生效，包括將地盤列為禁煙區，以及任何人在建築地盤吸煙即屬違法，可被定額罰款3,000元。另外，亦要求承建商及分判商須確保地盤內無人吸煙，否則最高可被處罰款40萬元。

政府指，現行的《建築地盤(安全)規例》存在灰色地帶，僅容許當局在存有易燃液體等特定高危情況下發出禁煙令，且無法管制工人攜帶燃着的香煙。近期多宗地盤大火未必與易燃物直接相關，顯示全面禁煙刻不容緩。政府向立法會提交三項法例修訂，包括《2026年吸煙(公眾衛生)條例(修訂附表2)令》(《修訂令》)、《2026年定額罰款(吸煙罪行)(指明主管當局及公職人員)(修訂)公告》(《修訂公告》)及《2026年建築地盤(安全)(修訂)規例》(《地盤修例》)。