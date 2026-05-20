7.17起地盤全禁煙 工人違例吸煙罰3000

大埔宏福苑五級大火後，社會關注地盤吸煙引發安全隱患。政府決定修例地盤全面禁煙，並於昨向立法會提交相關的三項法例修訂，當中兩項以「先訂立、後審議」的程序進行，預計將於7月17日生效，包括將地盤列為禁煙區，以及任何人在建築地盤吸煙即屬違法，可被定額罰款3,000元。另外，亦要求承建商及分判商須確保地盤內無人吸煙，否則最高可被處罰款40萬元。
政府指，現行的《建築地盤(安全)規例》存在灰色地帶，僅容許當局在存有易燃液體等特定高危情況下發出禁煙令，且無法管制工人攜帶燃着的香煙。近期多宗地盤大火未必與易燃物直接相關，顯示全面禁煙刻不容緩。政府向立法會提交三項法例修訂，包括《2026年吸煙(公眾衛生)條例(修訂附表2)令》(《修訂令》)、《2026年定額罰款(吸煙罪行)(指明主管當局及公職人員)(修訂)公告》(《修訂公告》)及《2026年建築地盤(安全)(修訂)規例》(《地盤修例》)。
在《修訂令》指定建築地盤為禁止吸煙區，並在《修訂公告》指明勞工處職安主任可依據《定額罰款(吸煙罪行)條例》執行所有涉及在建築地盤吸煙罪行的執法工作。任何人在建築地盤吸煙即屬違法，職安主任向違例者發出定額罰款通知書，定額罰款3,000元。《修訂令》適用於所有類型建築地盤，包括大廈維修工程地盤，而住客正佔用的住宅及私人宿舍作居住用途的範圍則不包括在內。此兩項修訂將以先訂立後審議的程序處理，周五(22日)刊憲，本月27日提交立法會，預計7月17日生效。
《地盤修例》則要求承建商及分判商須採取所有合理步驟，以確保在建築地盤內無人吸用或攜帶燃着的指明吸煙產品，或使用無遮蓋燈火點燃指明吸煙產品，否則會觸犯規定，最高可罰款40萬元。勞福局長將於下月中在立法會提出動議，實際生效日期將經立法會批准後刊憲生效。
若個別情節極其嚴重，如有人在高度易燃物品附近違例吸煙，當局將直接引用《工廠及工業經營條例》的一般責任條款提出刑事檢控。涉事東主最高可面臨罰款300萬元及監禁6個月，違例僱員亦可被判罰15萬元及入獄半年。
政府表示，會全力配合立法會的審議工作，期望立法會支持並盡快通過3項法例修訂，讓政府盡早在所有建築地盤內實施禁止吸煙。