跨部門港島反黑工拉11人 鴨脷洲海怡廣場拘一女

跨部門進行反非法勞工聯合行動，突擊搜查港島區內多個罪案黑點拘捕11人，其中一名女子於鴨脷洲海怡半島海怡廣場外被警員及入境處拘捕。(警方提供)

港島總區包括機動部隊、西區警區、中區警區、灣仔警區、東區警區人員聯同入境事務處及勞工處，於周二（19日）進行反非法勞工聯合行動，突擊搜查港島區內多個罪案黑點，共拘捕11人。行動中，六名內地女子、一名非華裔女子 、一名非華裔男子、兩名本地男子及一名本地女子，年齡介乎二十三至五十九歲，分別涉嫌「違反逗留條件」、「僱用非法勞工」及「逾期居留」等罪名被捕。所有被捕人現正被扣留調查。

警方提供照片可見其中一名女子於鴨脷洲海怡半島海怡廣場外被警員及入境處拘捕。社交平台周二下午流傳有警車及多名機動部隊警員於商場其中一出入口外駐守。民建聯南區支部社區主任林浩瑋表示，警方聯同入境事務處人員於海怡廣場一帶進行打擊及拘捕懷疑非法勞工行動。