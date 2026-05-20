九龍殯儀館請接待員 朝九晚六月薪達3萬 網民：唔驚鬼但驚窮

殯儀業屬厭惡性行業，華人傳統對該行都較避忌，人從死亡至入土為安，中間需經過多個程序，牽涉多個工種。最近，九龍殯儀館在網上刊登招聘「前台接待員」，月薪達1.8萬至3萬元，主要負責接聽電話預約、協助現場及電話客戶查詢等，工作與普通文書工作相近，中三學歷即可申請，引發網民關注。 近日社交平台上瘋傳招聘廣告，指九龍殯儀館聘請前台接待員，月薪介乎1.8萬至3萬元，按工作經驗而定。根據招聘內容介入，前台接待員主要負責接聽電話預約、處理現場及電話客戶查詢、電腦資料輸入、現金收款及點算，以及到銀行處理公司支票及現金、公司日常繳費、記錄出入數，有前台經驗優先考慮。

每周工作6天 黑雨8號波都要返 入職要求方面，應徵者需具備中三程度、操良好粵語，略懂普通話及英語，並懂得中文輸入法及基本電腦文書處理包括Word及Excel等。該職位每周工作6天，工作時間為上午9時至下午6時或上午10時至下午7時，需輪班工作。更特別提及於黑色暴雨警告及八號烈風或暴風信號生效期間，員工亦須如常上班。 帖文引發網民熱議，有人直言薪酬吸引，「都係做office嘢，有乜好驚?」「鬼都好怕驚冇錢好過啦」、「大把人應徵，窮慘過見鬼！」、「怕窮鬼，其他鬼老子都不怕」、「其實生人仲恐怖過鬼啦」、「我失業嘅話都會去做，反正冇咩驚得過做死窮鬼」。亦有人笑稱「撞得鬼多，就可以做埋師傅」、「唔好同我爭啦，冇飯食啦我」。另有人指「啱我，我住正對面，5分鐘即到，黑雨番工冇難度」、「朝9晚6有咩問題，叫你返晚9朝6就真係要3萬底薪啦，凌晨兩三點有電話響都唔知聽唔聽好」、

不過亦有人認為工作不算吸引「返足6日」、「搵鬼做」、「8號都要返？無車喎，的士呀？你估個個都搭得起咩，到時起價300幾，有冇得claim先？」