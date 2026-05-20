濫用公屋｜房署接5400宗舉報　25宗成立合計發7.5萬獎金

房屋委員會去年推出舉報濫用公屋獎計劃，向提供確切情報資料令房屋署成功向濫用公屋單位住戶發出遷出通知書的實名舉報人士派發最高3,000元獎勵金。自由黨李鎮強就成效向房屋局局長何永賢提出書面質詢關注成效。局方指截至今年3月底，房署共接獲5,400宗實名舉報，當中約900宗可作進一步跟進，最終有25宗個案獲確認成立。以每宗獎金3000元計，即25宗個案合計獲發7.5萬元獎金。房委會亦已向該25宗個案中所有涉及濫用公屋的租戶發出「遷出通知書」。

房屋局局長何永賢書面回覆表示，自計劃推出至今年3月底，房署共接獲5,400宗實名舉報，當中約900宗具備資料可作進一步跟進。其餘個案則主要因缺乏關鍵資料、初步查證後屬誤會，或屬一般日常投訴，與濫用公屋無關。

已向涉事租戶發出遷出通知書

在900宗可跟進個案中，目前已有約600宗完成調查。經評審委員會兩輪評審後，累計確認25宗舉報成立個案，即佔整體約4%；相關舉報人均已獲發3,000元獎勵金及感謝狀，而房署亦已向涉事租戶發出遷出通知書。

至於調查時間，由於個案性質及複雜程度不同，所需時間亦有差異。若涉及丟空單位或非持續居住，一般透過約3個月觀察期便可完成調查；但如涉及虛報入息、資產或持有境外物業等情況，則需向其他政府部門、金融機構，甚至境外部門或機構索取資料作核實，調查時間會較長。