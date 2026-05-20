議員倡街道命名增愛國元素　羅淑佩：「忠孝仁義」等中華美德早納入準則

街道指示牌不僅是道路識別標誌，更是記錄城市變遷的歷史載體。今日立法會會議上有議員就街道命名及路牌解說提出質詢，建議政府善用街道標誌作為推廣正確歷史觀的平台，並於北部都會區等新發展區的街道命名中，注入愛國主義教育元素元素。政府回覆指，街道命名工作須考慮地理與文化特色等，早將忠孝仁義等中華傳統文化宣揚的美德納入準則，康文署亦可透過向政策局或部門提供其轄下的歷史資源中有關街道的額外歷史資料，供他們考慮用作命名和展示。

議員陳祖光提問，香港已進入「由治及興」新階段，政府應主動透過路牌解說確立正確歷史觀，例如篩選具重大歷史轉折意義的街道，如鴉片戰爭或抗日遺迹，注入國情教育元素。他又關注北部都會區及新發展區在街道命名上，是否已制定宏觀指引，將中華優秀傳統文化、國家發展成就及愛國主義教育元素納入街道命名機制。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩回覆，地政總署負責街道命名，過程中會徵詢相關部門及地區人士意見，街道名稱可以是有關地方的地理、歷史、文化和建設特色的語言符號，署方早已將忠、孝、仁、義、禮、智、信等中華傳統文化宣揚的美德納入命名考慮準則，發展局與地政總署會參考地方背景及特色作出規劃。