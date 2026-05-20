涉伊院內咬傷鄰床病人　無業漢辯稱見「牛魔王」槍指自己

一名無業漢去年在醫院咬傷鄰床男病人，他否認襲擊致造成身體傷害罪，今日(20日)於九龍城裁判法院續審。被告聲稱當日見到兩名「牛魔王」在床邊要槍斃他。裁判官吳卓樺將押後案件至下月17日續審，期間被告須還押。 49歲被告徐洪禹(49歲)，原被控傷人罪，經修訂後被控襲擊致造成身體傷害罪。承認事實指，被告與周姓男事主互不相識，他們於去年8月26日，分別住在伊利沙伯醫院A座3樓男性病房的26號床及27號床，當時有2名警員看守。當日晚上約9時半，被告於病房內被拘捕。醫療報告顯示，事主的面部、頸部等有皮膚缺損。

無酒喝時會哭 自稱心地善良 被告供稱多年來有飲酒習慣，常飲酒精濃度56度的「二鍋頭」，每日飲用近1公升。被告指自己不喝酒會感到煩惱鬱悶，曾嘗試戒酒但不成功。辯方提及被告於去年8月19日，因從高處墮下多處骨折而被送院，事發當日被轉至伊利沙伯醫院。被告表示後來才知自己入院，被人觸碰受傷的腿時會痛醒，其餘時間均一直糊塗。他坦言對鄰床男士毫無印象，無結怨亦無傷害他人的想法，盤問下，被告指無酒喝時會哭，自稱心地善良但與他人喝酒時被帶動下會有衝突。

被告不記得事發當日的事情，只知感到越來越害怕，躺在床上時見到靠近腳邊有2個像鬼的人站著，黑影高大如「牛魔王」般，又感覺二人像「黑白無常」，並有槍對住他，似乎要槍斃。然而之後便失控，他不知道發生甚麼事，其後一個圓臉的「天使」拿著盾牌和被告說話，二人笑瞇瞇地對話，除此之外被告一概不知。被告續指，因為見到有槍所以知道「鬼」是警員，並指警員無拿出槍，但突然靠近他，然後他便不知道發生何事。 習慣獨自一人 不信任他人

被問及有否大聲呼救，被告激動地表示他人全是壞蛋，沒有人會幫自己，又指早已習慣獨自一人，不信任其他人，即使害怕也不會求助。被告自認無力氣拉動病床，又表示不知道曾否咬傷鄰床病人，稱如果是真的話就太對不起事主，其後否認曾經襲擊鄰床病人。 案件編號：KCCC2257/2025