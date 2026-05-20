沙田警區8.30起整合三分區 田心分區併入沙田及馬鞍山

社交平台流傳一張告示，指位於沙田顯徑街的田心分區警署將於8月31日起永久(permanently)停止運作，該告示由田心分區行政及支援小隊貼出，稱即日起由田心警署保管的拾獲財物，將會逐步搬遷至鄰近的馬鞍山警署。市民如有查詢，可致電田心、馬鞍山及沙田警署證物室。
田心警署報案室 調整服務時間至朝8晚10半
警方回應《am730》查詢稱為提升警政效率，沙田警區將由8月30日起整合轄下三個分區，田心分區將納入重新劃定分區管轄範圍的沙田分區及馬鞍山分區，田心分區的人員將調配至沙田分區及馬鞍山分區工作。經審視田心分區警署報案室的使用情況，為更好地運用人手，報案室亦將由8月30日起調整服務時間至每日上午8時至晚上10時30分，市民在其他時間可向沙田警署或馬鞍山警署尋求協助。市民如有任何緊急求助，可致電999緊急求助電話。警方亦鼓勵市民使用自助服務機及香港警察流動應用程式內的電子報案中心報案。
沙田警區警力服務範圍維持不變
警方強調是次合併後，沙田警區及轄下分區的警力、服務承諾及服務範圍維持不變，警隊有一套行之有效的資源調配策略，一直致力靈活調配資源，持續優化行動部署，為市民提供優質服務，保障市民的生命財產。
據了解，沙田警區指揮官陳樂生3月19日出席沙田區議會會議提到田心分區自9月起整合警政工作，及後日間前線服務不變，同時取消報案室夜間服務，以加強巡邏。
據今年1月舉行的沙田區議會2026年度第一次會議紀錄顯示，沙田區議員林玉華曾引市民反映，大圍「八爪魚天橋」及附近街市頻繁發生扒手偷竊錢包及手機的情況，附近居民前往田心警署報案時，已被告知須轉往馬鞍山警署刑事科處理，部分居民認為費時，因而不願意報案 。林玉華當時建議田心警署增設視像刑事報案設備，警方則呼籲區議員鼓勵市民善用「香港警察流動應用程式」的自助報案功能，強調其效率高而省時，相比自助報案機更方便。