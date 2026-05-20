沙田警區8.30起整合三分區 田心分區併入沙田及馬鞍山

社交平台流傳一張告示，指位於沙田顯徑街的田心分區警署將於8月31日起永久(permanently)停止運作，該告示由田心分區行政及支援小隊貼出，稱即日起由田心警署保管的拾獲財物，將會逐步搬遷至鄰近的馬鞍山警署。市民如有查詢，可致電田心、馬鞍山及沙田警署證物室。

田心警署報案室 調整服務時間至朝8晚10半

警方回應《am730》查詢稱為提升警政效率，沙田警區將由8月30日起整合轄下三個分區，田心分區將納入重新劃定分區管轄範圍的沙田分區及馬鞍山分區，田心分區的人員將調配至沙田分區及馬鞍山分區工作。經審視田心分區警署報案室的使用情況，為更好地運用人手，報案室亦將由8月30日起調整服務時間至每日上午8時至晚上10時30分，市民在其他時間可向沙田警署或馬鞍山警署尋求協助。市民如有任何緊急求助，可致電999緊急求助電話。警方亦鼓勵市民使用自助服務機及香港警察流動應用程式內的電子報案中心報案。