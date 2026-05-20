皇后像廣場花園局部圍封5年作工地 建行人隧道連接中環新海濱

中環終審法院對出、遮打道與德輔道中之間的皇后像廣場花園近日進行翻新工程，近港鐵中環站的出入口已用圍板封閉，並清拆地台。根據現場康樂及文化事務署告示，該地於5月4日至8月31日暫停開放部份場地以便進行翻新工程。

發展局及康樂及文化事務署去年12月向中西區區議會呈交文件，簡介連接中環新海濱3號用地及港鐵中環站的擬建行人隧道工程及施工期間的安排。在遮打道至干諾道中之間的皇后像廣場花園，28%面積（1,765平方米）將由今年第三季起圍封5年至2031年第二季劃作工地範圍，讓發展商恒基地產須按賣地條款，興建連接港鐵中環站與新商業項目Central Yards二期（中環新海濱3號用地）的行人隧道時，用以放置吊機及施工車輛。範圍內有9棵樹木需要移除，恒基正就優化皇后像廣場花園有關部分進行設計，及就優化和日後長遠管理現有行人隧道的安排與部門商討細節，預計2026年第二季就計劃方案諮詢中西區區議會。

餘下七成休憩用地繼續開放 文件指擬建行人隧道由南至北的走線為由中環站位於遮打道地底的車站大堂開始，經過鄰近文華東方酒店以東的休憩用地及干諾道中地底，連接3號用地發展項目。行人隧道雖然全線位於地底，但施工期間需要利用皇后像廣場花園局部地方作為工地範圍。雖然休憩用地部分需在施工期間封閉，受影響設施包括方形噴水池、公園座椅、遮蔭棚及綠化植物等，餘下超過7成的休憩用地及其行人通道將繼續如常開放予市民使用。再者，在工程期間，發展商將於鄰近文華東方酒店的一帶額外提供一條不少於1.5米寬的臨時行人通道，保持遮打道和干諾道中的連接性。

文件指發展商預計行人隧道工程的施工期由今年第三季開始，預計2031年第二季完工。干諾道中為交通繁忙的重要交通幹道，修訂工地範圍附近亦有不少建築物，均為工程帶來一定挑戰。發展商會盡力探索縮減施工時間的空間及方法。工程將分三期進行，首兩期主要包括開挖及興建擬建行人隧道相關工程，約45個月。最後一期則包括優化皇后像廣場花園有關部分，約12個月，這部分工程須在新行人隧道完成後才可進行。