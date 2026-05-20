刑事檢控專員楊美琪退休 副手周天行「坐正」

律政司司長林定國歡迎有關任命，他指周天行是一位經驗豐富、致力追求公義的律師。憑藉他在刑事法律方面的深厚專業知識、豐富經驗，以及卓越的領導能力，深信他能帶領刑事檢控科迎接未來挑戰，並繼續以最專業的態度履行職責。林定國十分感謝楊美琪盡忠職守，在任內作出重大貢獻，祝願她退休生活充實及愉快。

楊美琪分別在1992年及1993年於英國和香港取得律師資格，2021年成為大律師。楊美琪在1994年加入律政司，任職檢察官，1996年晉升為高級檢察官，在2012年升任副首席政府律師，2019年再擢升為首席政府律師，及後於2021年她獲委任為律政專員，自此出任刑事檢控專員一職。自加入律政司以來，她大部分時間均在刑事檢控科工作。

周天行於2001年在香港取得律師資格，2026年成為大律師。他於2007年獲委任為政府律師，2010年晉升為高級政府律師，2019年升任助理首席政府律師，2020年成為副首席政府律師，2022年再擢升為首席政府律師。自2007年加入律政司以來，他一直在刑事檢控科工作。