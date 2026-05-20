大埔宏福苑五級火｜合安：最快6.10起派大維修基金退款　共1.27億元

大埔宏福苑業主立案法團管理人、合安管理有限公司今日(20日)下午為宏福苑業主舉行第二場網上簡介會。大維修帳戶連同履約保證金，合共有1.27億元現金餘額，會按業權全數退回相關業主，最快將會於下月10日派發退款支票。 據了解，業權的唯一擁有人、遺囑執行人或遺產管理人及分權共有的業權，最早會於下月10日獲派發首輪退款。至於聯權擁有或「長命契」的業權擁有者，會在下月10日開始處理相關個案，讓業權擁有者選擇支票收款人。如果業主已繳付6期維修費，首輪退款將視乎業權份數，可得8.5萬元至9.9萬元。如已繳付5期維修費，首輪則可得6.1萬元至7.1萬元。合安表示，已推出業主專屬網頁版面，協助業主了解財務資料，並已於上月向所有登記之業主寄出信件，提供登入網頁的用戶名稱及密碼，已有700多戶成功登入。

已終止 8 份合約及服務 合安亦正跟進宏福苑簽訂的服務合約，目前已終止8份合約和相關服務，包括管理合約、園藝保養、天線系統保養、水泵保養、閉路電視及保安系統保養、消防、天台太陽能板及八達通控制閘巴系統工程招標。至於處理中的8份合約服務範圍則包括清潔、常務法律顧問、宏志閣會議室寬頻、保險、管理處電話和寬頻、石油氣、核數師及屋苑網站。新簽訂合約有1份涉及宏志閣3部升降機保養合約，合約期為3個月，直至下月15日，合安會因應實際情況，決定後續安排。

東華三院撥款千萬供免費法援 此外，合安提到東華三院撥出1,000萬元，為有需要的業主提供免費法律援助，預計可協助800至1,000宗個案。接受收購建議的宏福苑業主，如想使用法援服務必須透過「解說專隊」轉介，並同意將個人資料轉交東華三院以處理申請。政府在確認有關單位的業主接受收購建議，並在業主同意下，通過「解說專隊」將個案轉介予東華三院跟進。東華三院委託的律師團隊在收到轉介後，將盡快直接聯絡有關業主。