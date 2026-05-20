Whoscall與警務處合作　啟用「反詐介入來電」

防詐騙應用程式Whoscall與香港警務處反詐騙協調中心（ADCC）合作，當警方發現有市民疑誤墮騙局時，會以有Whoscall認證的來電聯絡相關人士，對方電話將顯示警徽及「香港警務處反詐騙協調中心」名稱，清晰識別來電身份，迅速干預。
Whoscall提及「反詐介入來電」旨在建立覆蓋全港且實時運作的數碼防護體系，於風險出現時即時介入，並主動預防冒充詐騙。
當中，警方偵測到有市民疑似誤墮騙局，反詐騙協調中心人員可即時撥出緊急認證來電，並透過Whoscall認證商家號碼，只有經核實的反詐騙協調中心專線，方可在來電顯示中顯示官方名稱及警徽，讓當事人一眼識別真正執法人員，並在資金轉出前及時攔截。
另外，Whoscall指，以即時驗證機制，確保只有獲批機構方能顯示認證身份。認證身份經嚴格審核，無法被複製或偽冒，從技術層面封堵冒充漏洞，加強市民對官方來電的信任，及早攔截假冒來電。
Whoscall母公司Gogolook共同創辦人暨行政總裁郭建甫表示，Whoscall 認證商家號碼結合香港警務處反詐騙協調中心的實時行動，有助迅速釋除用戶疑慮，並有效保護市民。
香港警務處反詐騙協調中心表示，與 Whoscall 的合作旨在以清晰、可信且迅速的方式觸及潛在受害者，加強前線防禦，減少財物損失，並加強公眾對官方通訊的信任，以應對日益猖狂的假冒公共機構詐騙。