Whoscall與警務處合作　啟用「反詐介入來電」

防詐騙應用程式Whoscall與香港警務處反詐騙協調中心（ADCC）合作，當警方發現有市民疑誤墮騙局時，會以有Whoscall認證的來電聯絡相關人士，對方電話將顯示警徽及「香港警務處反詐騙協調中心」名稱，清晰識別來電身份，迅速干預。

Whoscall提及「反詐介入來電」旨在建立覆蓋全港且實時運作的數碼防護體系，於風險出現時即時介入，並主動預防冒充詐騙。

當中，警方偵測到有市民疑似誤墮騙局，反詐騙協調中心人員可即時撥出緊急認證來電，並透過Whoscall認證商家號碼，只有經核實的反詐騙協調中心專線，方可在來電顯示中顯示官方名稱及警徽，讓當事人一眼識別真正執法人員，並在資金轉出前及時攔截。