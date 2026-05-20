大埔宏福苑五級火｜「英版宏福苑」大火擬控57人　湯家驊：可成香港適用案例

英國倫敦住宅樓宇Grenfell Tower於2017年火災造成72人死亡，英國警方近日宣布，將向檢察機關提交證據，以決定是否對57人及20個團體提出刑事檢控。行政會議成員、資深大律師湯家驊表示，這案對本港處理宏福苑五級火案件具有啟發與指導意義，甚至可能成為適用的案例。

湯家驊今日（5月20日）在社交平台發文評論英國警方的行動，「英國警方終於決定於十年後就英版宏福苑向57人及20團體提出刑事檢控，總算是遲來的公義」。他指出，這些案件極有可能為特區政府帶來啟發性或指導性作用，甚或成為適用案例，相信各方必然密切留意事態發展。

72人死亡 英二戰後最嚴重火災

外電報道，倫敦警察廳周二表示，將於今年9月底前向檢察機關提交證據文件，並預計在2027年6月14日，即這場造成72人死亡的慘劇十周年之際，作出最終起訴決定。警方正考慮罪行包括涉及嚴重疏忽的誤殺罪、欺詐罪、公職人員行為不當罪以及違反健康與安全條例。代表部分死者家屬及倖存者的組織促請當局不要再延誤司法程序。