大埔宏福苑五級火｜「英版宏福苑」大火擬控57人　湯家驊：可成香港適用案例

英國倫敦住宅樓宇Grenfell Tower於2017年火災造成72人死亡，英國警方近日宣布，將向檢察機關提交證據，以決定是否對57人及20個團體提出刑事檢控。行政會議成員、資深大律師湯家驊表示，這案對本港處理宏福苑五級火案件具有啟發與指導意義，甚至可能成為適用的案例。
湯家驊今日（5月20日）在社交平台發文評論英國警方的行動，「英國警方終於決定於十年後就英版宏福苑向57人及20團體提出刑事檢控，總算是遲來的公義」。他指出，這些案件極有可能為特區政府帶來啟發性或指導性作用，甚或成為適用案例，相信各方必然密切留意事態發展。
72人死亡 英二戰後最嚴重火災
外電報道，倫敦警察廳周二表示，將於今年9月底前向檢察機關提交證據文件，並預計在2027年6月14日，即這場造成72人死亡的慘劇十周年之際，作出最終起訴決定。警方正考慮罪行包括涉及嚴重疏忽的誤殺罪、欺詐罪、公職人員行為不當罪以及違反健康與安全條例。代表部分死者家屬及倖存者的組織促請當局不要再延誤司法程序。
大火發生於2017年6月14日凌晨，4樓一個單位雪櫃率先起火，由於翻修時大量使用易燃鋁板作為外牆隔熱層，火勢沿着25層高的大樓外牆不用半小時迅速向上蔓延，延燒兩天才被完全撲滅，最終72人死亡，為英國自二戰以來最嚴重的火災。2024年發布的公眾調查報告定調指這場悲劇是「本可避免」，批評生產外牆易燃鋁複合包層的公司存在「系統性欺詐」，使用廉價且不安全的物料，並指責監管機構失職、政府官員未能嚴格執行安全標準、消防部門救援指揮不力等諸多問題。