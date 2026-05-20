流感｜兩男童現嚴重併發症　12歲男童乙流併發腦病變情況危殆

衞生署衞生防護中心今日(20日)正調查兩宗兒童感染季節性流感後出現嚴重併發症的個案，涉及兩名過往健康良好的男童。中心再次提醒家長接種流感疫苗是最有效預防流感及其併發症的方法之一，亦可減低重症及死亡的風險。

首宗個案涉及一名12歲男童。他於上周二(12日)出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水及全身乏力，上周四(14日)進一步出現嘔吐及神志不清。期間，病人曾向私家醫生求診，周六(16日)被帶到將軍澳醫院急症室求醫，需留院接受治療。他的情況其後惡化，於前日(18日)被轉送到基督教聯合醫院兒童深切治療部。他的呼吸道樣本經化驗後，證實對乙型流感呈陽性反應，臨床診斷為乙型流感併發腦病變。病人目前仍然留醫，情況危殆。