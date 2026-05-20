甯漢豪：水務署跨部門專責小組縮換水管時間　滲漏率降至12.8%

民建聯立法會議員郭芙蓉今日在立法會提出口頭質詢，關注水管老化問題，並質詢水務署於2024年底成立的跨部門專責小組之成效。發展局局長甯漢豪回應指，在小組積極協調交通安排下，已成功令花園道等4個繁忙路段的換水管工程時間縮減約3成，全港食水管滲漏率亦已顯著降至12.8%。 另外，目前水務署正在進行約50公里長的水管改善工程，當中約30公里長的工程預計在今年內完成。 甯漢豪回應郭芙蓉質詢指，由發展局、運輸署、路政署及警務處等組成的專責小組，至今共舉行7次會議，已處理19項水管改善工程；其中花園道、衛理道、窩早老道及馬頭涌道4個繁忙路段，經小組協調後，成功容許全日封閉部分行車線以全速施工，預計整體施工時間可平均縮短約3成，於2026至2027年內完成。

傳統「爆喉熱點」定義具局限性 對於郭芙蓉質疑小組處理的19項工程中，僅包含4個全港「爆喉熱點」，早前青衣大型爆喉亦未被列入熱點。甯漢豪解釋，專責小組主要職責是協調繁忙路段的交通，全港8個熱點中已有兩個完成處理，其餘亦在推進中。她承認，傳統「爆喉熱點」定義具局限性，強調水務署已改為綜合分析過往滲漏數據、使用年期、物料及實際影響程度，更具針對性地規劃施工優次，不再單一依賴熱點指標作決定，以減少爆喉對市民造成的斷水困擾。



風險為本水管資產管理計劃 另外，甯漢豪提到，水務署自2015年起推行「風險為本水管資產管理計劃」，截至2025年底，已有約584公里水管納入計劃，其中約250公里已完成修復。為加快進度，署方在2026/27財政年度的相關預算按年增加超過50%；目前正進行約50公里長的水管工程，並準備在2026年內陸續展開另外約40公里的工程。她強調，在過去二十年間，全港食水管滲漏率已由2000年的超過25%，大幅下降至現時的12.8%。 擴大「智管網」監察 引入智能水壓管理系統 在科技應用方面，甯漢豪指，水務署已在全港設立約2,400個「智管網」監察區域，正進一步將監察範圍擴展至食水主幹水管及餘下管網，透過安裝實時傳感器以加強滲漏管理，升級工程預計將於2027年中前分階段完成。此外，當局計劃在今個財政年度向立法會申請撥款，建構智能供水壓力管理系統，在不影響市民用水的情況下實現智能動態減壓，進一步減低爆喉及滲漏風險。