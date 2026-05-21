兩童染流感現嚴重併發症 12歲男童仍危殆

兩名兒童感染季節性流感後出現嚴重併發症，當中一人仍情況危殆。首宗為一名12歲男童於上周二(12日)出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水及全身乏力，兩日後更出現嘔吐及神志不清。期間，病人曾向私家醫生求診，上周六(16日)被帶到將軍澳醫院急症室求醫，需留院治療，其後情況惡化，於周一(18日)轉到聯合醫院兒童深切治療部。他的呼吸道樣本經化驗後，證實對乙型流感呈陽性反應，臨床診斷為乙型流感併發腦病變。病人目前仍然留醫，情況危殆。

另一宗個案涉及一名10歲男童，於本月10日出現發燒、咳嗽及流鼻水，翌日(11日)向私家醫生求診，上周二(12日)出現氣促到東區醫院急症室求醫，因血含氧量下降，獲安排在該院的兒童深切治療部留醫，臨床診斷為肺炎。及後證實對甲型流感呈陽性反應，但對其他病毒及細菌的化驗結果呈陰性。綜合臨床資料，中心判斷男童因感染甲型流感併發肺炎。現已康復出院。

衛生防護中心接獲上述兩宗個案的呈報後，立即展開流行病學調查。初步結果顯示，兩名男童於去年底已接種2025/26年度季節性流感疫苗，最近均沒有外遊。