兩童染流感現嚴重併發症 12歲男童仍危殆

兩名兒童感染季節性流感後出現嚴重併發症，當中一人仍情況危殆。首宗為一名12歲男童於上周二(12日)出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水及全身乏力，兩日後更出現嘔吐及神志不清。期間，病人曾向私家醫生求診，上周六(16日)被帶到將軍澳醫院急症室求醫，需留院治療，其後情況惡化，於周一(18日)轉到聯合醫院兒童深切治療部。他的呼吸道樣本經化驗後，證實對乙型流感呈陽性反應，臨床診斷為乙型流感併發腦病變。病人目前仍然留醫，情況危殆。
另一宗個案涉及一名10歲男童，於本月10日出現發燒、咳嗽及流鼻水，翌日(11日)向私家醫生求診，上周二(12日)出現氣促到東區醫院急症室求醫，因血含氧量下降，獲安排在該院的兒童深切治療部留醫，臨床診斷為肺炎。及後證實對甲型流感呈陽性反應，但對其他病毒及細菌的化驗結果呈陰性。綜合臨床資料，中心判斷男童因感染甲型流感併發肺炎。現已康復出院。
衛生防護中心接獲上述兩宗個案的呈報後，立即展開流行病學調查。初步結果顯示，兩名男童於去年底已接種2025/26年度季節性流感疫苗，最近均沒有外遊。
衛生防護中心指，本港流感活躍程度目前雖然仍處於較低水平，但最新一周的流感病毒陽性百分比有輕微上升。根據以往經驗，香港每年有機會出現兩個流感季節。去年夏季流感季節較過往遲開始，並持續較長時間，從去年9月初延續至今年1月初，以致傳統於每年首季出現的冬季流感季節今年無出現。鑑於距離上一流感季節已接近半年，社區累積了一些近月沒有感染流感的市民，不排除流感活躍程度有機會再度上升。中心再次提醒家長接種流感疫苗是最有效預防流感及其併發症的方法之一，亦可減低重症及死亡的風險。