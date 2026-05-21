聯9地打擊跨境詐騙 涉款近60億 港警方拘870人 最細13歲

香港警務處聯同9個國家地區的警方，透過持續兩個月的行動，識別並瓦解多個跨境詐騙網絡，合共拘捕3,018人，涉及13.8萬宗詐騙案，總損失共7.52億美元(折合約59億港元)。此外，行動亦凍結近10.2萬個銀行帳戶，攔截騙款約1.61億美元。
香港警方聯同汶萊、加拿大、印尼、澳門特別行政區、馬來西亞、馬爾代夫、新加坡、南韓及泰國，合共9個國家及地區，在3月10日至本月7日，透過反詐騙跨境合作平台「FRONTIER+」進行聯合行動，打擊日益猖獗的跨境詐騙及洗黑錢活動。
行動期間，10地執法部門出動超過3,200名執法人員，識別並瓦解多個跨境詐騙網絡，共拘捕3,018人，年齡介乎13至85歲，涉及超過13.8萬宗詐騙案，包括網購騙案、求職騙案、投資騙案，以及電話騙案(例如假冒官員及猜猜我是誰騙案)，總損失共7.52億美元。此外，行動亦凍結101,989個銀行帳戶，攔截騙款約1.61億美元。
香港方面，合共拘捕870人，年齡介乎13至83歲，涉及742宗案件，主要包括網購、電話、投資和求職騙案，總損失金額達3.19億美元，折合約25億港元；凍結銀行帳戶202個，攔截約5.39億港元騙款。
通訊軟件帳戶被騎劫 新加坡公司遭騙3600萬美元
行動中涉及最大損失的案件是一宗發生在4月的通訊軟件帳戶「騎劫」案，一間新加坡受害公司被騙3,600萬美元，款項先後被匯至當地及香港多個銀行戶口，當中約一半更被轉換成穩定幣，分散轉入不同的虛擬資產錢包。兩地警方經調查及追蹤後，成功攔截其中2,000萬美元。
警方指，調查顯示詐騙集團透過虛擬資產平台洗黑錢情況呈上升趨勢，各地需繼續透過情報互通和協作機制，提升應對涉及虛擬資產罪行的能力。
反詐騙跨境合作平台「FRONTIER+」的成員透過強化實時情報分析與交流共享，協調行動及不定期展開跨境聯合行動，共同打擊詐騙、網絡相關及洗黑錢的罪行。香港警方提醒，市民進行金融交易時必須保持最高警覺，遇到涉及虛擬資產或陌生轉帳要求更應提高防範，避免受騙。
警方呼籲市民充分利用「防騙視伏器」或手機應用程式「防騙視伏App」查核可疑資料，如有懷疑可致電24小時電話諮詢熱線「防騙易 18222」求助。