聯9地打擊跨境詐騙 涉款近60億 港警方拘870人 最細13歲

香港警方聯同9個國家或地區打擊騙案。

香港警務處聯同9個國家地區的警方，透過持續兩個月的行動，識別並瓦解多個跨境詐騙網絡，合共拘捕3,018人，涉及13.8萬宗詐騙案，總損失共7.52億美元(折合約59億港元)。此外，行動亦凍結近10.2萬個銀行帳戶，攔截騙款約1.61億美元。

香港警方聯同汶萊、加拿大、印尼、澳門特別行政區、馬來西亞、馬爾代夫、新加坡、南韓及泰國，合共9個國家及地區，在3月10日至本月7日，透過反詐騙跨境合作平台「FRONTIER+」進行聯合行動，打擊日益猖獗的跨境詐騙及洗黑錢活動。

行動期間，10地執法部門出動超過3,200名執法人員，識別並瓦解多個跨境詐騙網絡，共拘捕3,018人，年齡介乎13至85歲，涉及超過13.8萬宗詐騙案，包括網購騙案、求職騙案、投資騙案，以及電話騙案(例如假冒官員及猜猜我是誰騙案)，總損失共7.52億美元。此外，行動亦凍結101,989個銀行帳戶，攔截騙款約1.61億美元。