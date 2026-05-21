網民分享暴雨經歷　坪輋水浸湧入九巴　水深浸過半架的士(有片)

天文台昨晚（20日）9時起，發出黃色暴雨警告信號和新界北部水浸特別報告，新界北部尤其是八鄉及錦田、上水、打鼓嶺、沙頭角一帶受到大雨影響。至今日(21日)凌晨2時40分，天文台改發色紅色暴雨警告信號。有網民在網上分享多段影片，顯示自己暴雨期間乘搭九巴，途經水浸地帶的經歷。

該網民於社交平台Threads表示，九巴於粉嶺坪輋一帶遇上嚴重水浸，水深更接近巴士地台，黃泥水間歇湧入車內。期間有女乘客除鞋及舉傘冒險落車，女乘客落車一刻驚呼，但內文未有交代她為何驚呼。他幽默表示：「其實係真係有海底奇兵架！但人地話佢熟水性細細個就咁游返屋企 但建議大家都係留係安全地方比較好」。