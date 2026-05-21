食環署指白紋伊蚊指數趨勢與過往相若　區議員倡引入創新科技滅蚊

食環署公布5月白紋伊蚊誘蚊器指數，14個監察地區指數高於10%，大圍白紋伊蚊誘蚊器指數更高達46%。食環署高級總監(潔淨及防治蟲鼠)孔世傑今早(21日)在電台節目表示，每年4月至9月是白紋伊蚊的活躍期，受氣溫及雨量影響誘蚊器指數會較高，目前蚊患趨勢與過往幾年相若。
孔世傑解釋，若指數達到40%或以上，屬於第四級的最高級別，反映大圍區內白紋伊蚊的分布已經非常廣泛，提醒市民要加強在區內的防蚊意識，及採取適當的滅蚊、防蚊措施，食環署亦會召開跨部門地區的滅蚊工作小組，連同相關的持份者一同找出蚊患高危的地方，同時降低強化滅蚊工作指數的門檻，集中資源採取針對性和持續性的滅蚊工作。
因應不同場景採用合適科技滅蚊
在滅蚊技術應用方面，孔世傑解釋，署方會因應不同場景採用合適科技，例如在植被或茂密叢林使用滅蚊機械狗或傳統背負式噴霧機，大範圍地區則使用大型機械噴霧機。署方亦已立即分析數據，並針對私人屋苑、公共屋邨、學校、公園及地盤等地點展開巡查。在巡查中發現部分地盤或屋苑有蚊蟲滋生，已立即採取檢控行動，亦向部分有積水問題的屋邨管理公司及場所發出法定通知書，要求盡快清除積水。
沙田區內多工地易積水
沙田區議員陳壇丹在同一節目上表示，近期落區時接獲不少街坊及工友反映蚊患嚴重。除了花槽或者路面的沙井等恆常的蚊患黑點，近期區內亦有多項道路工程及新建樓宇工地，當中的竹棚、水馬的窿都容易積水，稍有忽略便會淪為蚊蟲滋生溫床。他透露，雨季前已聯同食環署及房署等部門實地視察，加強清理渠道水浸黑點及施放蚊沙，未來會到大圍區加密清潔。目前食環署的自動化霧化機在斜坡地形使用時受到物理限制，建議政府效法大灣區或新加坡等國家，引入無人機或物聯網智能捕蚊產品，以創新科技進一步處理滅蚊工作。