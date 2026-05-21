食環署指白紋伊蚊指數趨勢與過往相若　區議員倡引入創新科技滅蚊

食環署公布5月白紋伊蚊誘蚊器指數，14個監察地區指數高於10%，大圍白紋伊蚊誘蚊器指數更高達46%。食環署高級總監(潔淨及防治蟲鼠)孔世傑今早(21日)在電台節目表示，每年4月至9月是白紋伊蚊的活躍期，受氣溫及雨量影響誘蚊器指數會較高，目前蚊患趨勢與過往幾年相若。

孔世傑解釋，若指數達到40%或以上，屬於第四級的最高級別，反映大圍區內白紋伊蚊的分布已經非常廣泛，提醒市民要加強在區內的防蚊意識，及採取適當的滅蚊、防蚊措施，食環署亦會召開跨部門地區的滅蚊工作小組，連同相關的持份者一同找出蚊患高危的地方，同時降低強化滅蚊工作指數的門檻，集中資源採取針對性和持續性的滅蚊工作。