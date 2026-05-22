「味力非凡」・十載同行｜香港新東方「資深小廚神頒獎典禮」圓滿舉行

上週日（5 月 17 日），香港新東方廚藝培訓於灣仔會議展覽中心課外活動節，盛大舉行【味力非凡】資深小廚神頒獎典禮，為優秀小廚神學員頒發榮譽襟章，見證小小廚神的努力與榮耀。今年正值「我係小廚神」暑期兒童烹飪班十周年，品牌深耕兒童廚藝教育多年，深受家長信賴與業界認可。

作為全港最早專注兒童烹飪教育的機構之一，香港新東方廚藝培訓十年來堅持以體驗式教育為核心，讓孩子在動手、探索、創作中快樂學習。創立至今，已累計培育數千名小廚神，亦為中小學及大學提供專屬烹飪工作坊，更獲香港電台節目專訪，積極推廣「廚房教育」，獲得社會廣泛認同。

是次典禮由人氣主持 Jackeline 姐姐（張潔蓮）擔任司儀，中國東方教育首席財務官歐陽兆基先生、香港新東方烹飪學校校長薛榮斌先生親臨擔任頒獎嘉賓，為一眾小廚神送上鼓勵與肯定。現場氣氛溫馨歡樂，孩子自信滿滿，盡顯學習烹飪後的陽光與成就感。

透過烹飪激發孩子

烹飪不只是煮食，更是一場全方位的成長體驗 —— 融合教育、探索與趣味，能激發孩子的好奇心與學習熱情。2026 年第十屆「我係小廚神 – 暑期兒童烹飪班」再度升級，課程以生活實用技能為核心，加入科學探索、藝術創意，並採用兩文三語教學，讓孩子在煎、炒、煮、炸的過程中，均衡發展、全面成長。

機構亦十分重視孩子的心理成長與儀式感。完成暑期班的學員將獲邀出席第八屆小廚神畢業典禮，獲頒畢業證書及紀念徽章；當日更設烹飪攤位，讓小廚神親自為家長大顯身手，在實踐中收穫自信、喜悅與成就感。