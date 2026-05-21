騙案｜24市民收「BUILT-IN PRO」來電稱可獲賠償　最高損失金額1.7萬元

私隱專員公署在過去數月接獲24宗投訴及7宗查詢，均涉及騙徒冒充電器零售商職員致電客戶，訛稱可安排賠償或更換電器，藉此進行詐騙。私隱專員公署呼籲市民在接獲可疑來電時提高警覺，務必核實來電者身分，切勿因對方能夠說出自己的個人資料而墮入騙局。

安排賠償及更換產品前先付款

在上述24宗投訴中，全部投訴人均曾於「BUILT-IN PRO」購買電器。其後，投訴人接獲自稱為該零售商職員的來電，聲稱其早前購買的電器出現問題，並表示可安排賠償及更換產品，惟要求投訴人先行付款。部分投訴人因騙徒確實掌握其購買電器時提供的個人資料及購買詳情，而誤信對方並按指示付款，最終蒙受金錢損失，個別個案中損失金額由6,000多元至17,000多元不等。