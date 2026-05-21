騙案｜24市民收「BUILT-IN PRO」來電稱可獲賠償　最高損失金額1.7萬元

私隱專員公署在過去數月接獲24宗投訴及7宗查詢，均涉及騙徒冒充電器零售商職員致電客戶，訛稱可安排賠償或更換電器，藉此進行詐騙。私隱專員公署呼籲市民在接獲可疑來電時提高警覺，務必核實來電者身分，切勿因對方能夠說出自己的個人資料而墮入騙局。
安排賠償及更換產品前先付款
在上述24宗投訴中，全部投訴人均曾於「BUILT-IN PRO」購買電器。其後，投訴人接獲自稱為該零售商職員的來電，聲稱其早前購買的電器出現問題，並表示可安排賠償及更換產品，惟要求投訴人先行付款。部分投訴人因騙徒確實掌握其購買電器時提供的個人資料及購買詳情，而誤信對方並按指示付款，最終蒙受金錢損失，個別個案中損失金額由6,000多元至17,000多元不等。
提供資料或付款前「停一停、諗一諗」
為保障個人資料私隱及財產安全，公署提醒市民，當接獲自稱商戶來電，就已經售出產品作出跟進時，應核實來電者身分，即使來電者能說出有關個人資料，如對來電者身分存疑，在提供進一步個人資料或付款前應「停一停、諗一諗」。市民應透過商戶官方網站、官方客戶服務熱線或親身到門市核實來電者身分及來電內容的真偽，並留意相關商戶有否發出詐騙警示。
當商戶在處理賠償或退款時，一般不會要求客戶預先支付任何「保證金」或「手續費」，或轉帳以驗證銀行帳號，市民拒絕可疑轉帳要求，切勿隨便向他人披露網上銀行帳號及密碼等敏感資料。同時應記錄來電號碼及對話內容，以便日後向警方或相關機構舉報，以及關注私隱專員公署、警方或相關機構發布的防騙資訊，以提升防騙意識。如有懷疑，可透過「防騙視伏器」搜尋可疑的電話號碼、電郵地址、網址等。
市民若懷疑個人資料被不當使用，可向私隱專員公署作出查詢或投訴，若發現其個人資料被盜用並涉及刑事罪行，亦應盡快報警。