九龍城38歲冷氣工墮斃 遺孀認屍哭成淚人仍隱瞞6歲子

九龍城屋苑「御門．前」本周二（19日）發生奪命意外，38歲姓殷男技工，疑維修冷氣期間墮樓亡。今日（21日）早上，死者的家屬及生前好友在工業傷亡權益會的職員陪同下，到葵涌公眾殮房辦理認屍手續。死者遺孀哭成淚人，傷心欲絕，需由親友攙扶離開。

據死者生前好朋友表示，死者為家庭經濟支柱，如今突然離世，遺下孤兒寡婦面臨巨大經濟困境，望社會各界有心人可施以援手。而為了保護僅得6歲的兒子，家屬至今仍設法隱瞞其父死訊「驚他接受唔到……到設靈當日先至講。」