九龍城38歲冷氣工墮斃 遺孀認屍哭成淚人仍隱瞞6歲子

九龍城屋苑「御門．前」本周二（19日）發生奪命意外，38歲姓殷男技工，疑維修冷氣期間墮樓亡。今日（21日）早上，死者的家屬及生前好友在工業傷亡權益會的職員陪同下，到葵涌公眾殮房辦理認屍手續。死者遺孀哭成淚人，傷心欲絕，需由親友攙扶離開。
據死者生前好朋友表示，死者為家庭經濟支柱，如今突然離世，遺下孤兒寡婦面臨巨大經濟困境，望社會各界有心人可施以援手。而為了保護僅得6歲的兒子，家屬至今仍設法隱瞞其父死訊「驚他接受唔到……到設靈當日先至講。」
好友又大讚死者從事冷氣、水電及通渠工程十多年，是行內難得的「良心師傅」，不似外面的師傅謀取暴利，又有責任心，而且為了家庭非常拼搏，又指作為朋友平時有好言相勸，但「話得佢多都唔鍾意啦，心急咁咪踩出去囉！唉，咪咁囉！」他懷疑好友事發當日也是因為一時心急，加上落雨跣腳出事。
事發於周二（19日）中午約12時19分，一名38歲姓殷冷氣技工在衙前塱道屋苑「御門．前」的一個十多樓單位，據報由廁所爬出外牆，準備維修分體式冷氣機，懷疑失足墮下屋苑平台昏迷，由救護車送往廣華醫院，其後證實死亡。消息指，殷男屬「判頭」自行接單工作。周一（18日）已帶徒弟到涉事單位檢查，發現冷氣機件有問題，翌日兩師徒再到場維修。該單位沒有為此搭棚，徒弟負責搬運及遞上工具，殷男則在沒有安全措施的情況下，腳穿洞洞膠鞋從單位廁所爬出氣窗外更換零件，疑跣腳發生意外。警方列作工業意外，勞工處派人到場調查意外原因。