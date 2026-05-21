搭的士遭扣10倍車資43.7元變437元　小紅書女斥「的士司機是最伏存在」

的士司機濫收車資事件頻生，近日一名內地女網民在社交平台小紅書發文，投訴在香港乘搭的士時，司機利用電子支付將原只需43.7元的車資輸入成437元，幸她最終成功取回差額，但不禁斥責「的士司機是最伏的存在」。

該名內地女網民在小紅書以「在香港打車請小心」為題發文，指上周五(15日)晚上與朋友於灣仔用膳後，乘搭的士前往中環，下車時咪錶顯示車資為43.7元，她見到車上設有八達通機，遂打算以手機八達通付款。當司機輸入銀碼後，事主把手機放上八達通機付款，憶述當時車廂內光線昏暗，「隱約看見螢幕顯示三個數字：$437」。但她心想「不會吧」，以為是光線問題好沒看清小數點。 司機反應冷靜 僅回應「哦」 付款後，事主準備拿手袋下車，但她打開手機檢查交易紀錄，才驚覺「真的是437」被多扣十倍車資。即時向司機反映「唔好意思，你好似收咗437蚊」，惟對方得知後反應冷靜，僅回應一聲「哦」，自行計算差額並以現金退還予事主。

事主坦言在香港生活了一段時間，「個人感覺比起茶餐廳…的士司機才是最伏的存在」，並力數過往不快經驗，包括因想在目的地而不是司機想停的地方下車，被司機以英語粗口罵；距離太近或太遠不想載；不認路理直氣壯要求她指路等。她本以為今次車程短就搭的士，故決定「以後還是搭網約車算了」。事主亦留言補充自己有寫車牌號碼的收據，正考慮是否作出舉報。 帖文引起網民熱議，有人估計司機反應冷靜「可以確定他就是故意的。如果不是故意的會很驚訝並且很不好意思地道歉。」、「就要報警啊，這種人不能放過」，亦有人認為是出錯，「公道說話，那個輸入金額的操作，是很容易按漏0，然後就變成你這樣。」亦有網民透露訪問香港期間被的士司機欺騙的經歷，「上次從迪士尼到愉景灣，短短10分鐘車程騙我們說有高速費，比打表多收了100，太久沒遇到騙子了，一時沒反應過來，後來才想起來根本沒有上過高速。」