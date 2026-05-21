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出版：2026-May-21 15:36
更新：2026-May-21 15:36

騙案｜冒充「女兒」呃錢收款洩行蹤　警拘7內地男涉款145萬

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冒充「女兒」呃錢收款洩行蹤，警拘7內地男涉款145萬。

冒充「女兒」呃錢收款洩行蹤，警拘7內地男涉款145萬。

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警方經深入調查後，鎖定一個詐騙集團，並於前日(19)展開執法行動，成功拘捕7名男子，年齡介乎2242歲，涉及金額約145萬元。

警方表示，一名62歲受害人於本月7日收到陌生來電，對方訛稱自己是「女兒」，表示自己因飲酒鬧事惹上官非，急需10萬元應急。受害人因為擔心女兒安危而按騙徒指示，到尖沙咀一帶將10萬元現金交予一名疑犯。事後騙徒貪得無厭，繼續致電受害人，以同一藉口游說受害人再轉帳5萬元至指定銀行戶口，受害人跟從指示轉帳，其後回復冷靜致電給女兒核實事件，始知受騙並報警求助。

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頻繁出入旺角商住大廈

警方翻查大量閉路電視片段，發現案發時有另一名同黨把風，該兩名成員其後將收取的現金轉交予另一名疑犯。警方根據此線索追查，發現負責接贓的疑犯頻繁出入旺角一棟商住大廈，於是在前日(19)進行埋伏，成功拘捕持雙程證疑犯，同時在其身上起回近40萬元現金。警方及後有理由相信疑犯匿藏於上述大廈內，經調查掌握位置後，再於單位內拘捕6名持雙程證的集團成員。

冒充「女兒」呃錢收款洩行蹤，警拘7內地男涉款145萬 。 冒充「女兒」呃錢收款洩行蹤，警拘7內地男涉款145萬 。 WhatsApp Image 2026 05 21 at 13.24.56 冒充「女兒」呃錢收款洩行蹤，警拘7內地男涉款145萬 。 油尖警區刑事調查總督察李祈晉及刑事調查隊第五隊主管督察蘇倩怡

起回80萬元現金

警方在該單位內檢獲大量與電騙案及「洗黑錢」活動有關的證物，並在頭目床位搜出285張銀行卡及68部手提電話。同時，警方亦在另一個被捕人身上起回超過30萬元現金，連同早前起獲的款項，總共約80萬元現金，相信是犯罪集團近期透過多宗電話詐騙所獲得。

每日數百港元酬勞收取資金

經初步調查，7名被捕人士承認在內地被招募，以每日數百港元酬勞來港收取不明來歷資金、或用傀儡銀行卡提取非法得益，然後將大筆非法資金兌換成虛擬貨幣，再轉移到指定加密貨幣錢包。警方亦針對大量檢獲的銀行卡展開進一步調查，發現該批傀儡戶口同時牽涉另一宗網上虛擬貨幣投資騙案，受害人按指示將逾130萬元存入24個傀儡銀行戶口，聲稱用作購買虛擬貨幣，當中15萬元流入今次被捕集團操控的兩個戶口。

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綜合所有證據，警方初步評估7名被捕人是跨境來港專門負責籌集犯罪得益，進行資金轉移及「洗黑錢」活動，目前仍被警方扣留協助調查，稍後將會被暫控「串謀詐騙」罪名。

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