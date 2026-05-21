騙案｜冒充「女兒」呃錢收款洩行蹤　警拘7內地男涉款145萬

警方表示，一名62歲受害人於本月7日收到陌生來電，對方訛稱自己是「女兒」，表示自己因飲酒鬧事惹上官非，急需10萬元應急。受害人因為擔心女兒安危而按騙徒指示，到尖沙咀一帶將10萬元現金交予一名疑犯。事後騙徒貪得無厭，繼續致電受害人，以同一藉口游說受害人再轉帳5萬元至指定銀行戶口，受害人跟從指示轉帳，其後回復冷靜致電給女兒核實事件，始知受騙並報警求助。

警方翻查大量閉路電視片段，發現案發時有另一名同黨把風，該兩名成員其後將收取的現金轉交予另一名疑犯。警方根據此線索追查，發現負責接贓的疑犯頻繁出入旺角一棟商住大廈，於是在前日(19日)進行埋伏，成功拘捕持雙程證疑犯，同時在其身上起回近40萬元現金。警方及後有理由相信疑犯匿藏於上述大廈內，經調查掌握位置後，再於單位內拘捕6名持雙程證的集團成員。

起回 80 萬元現金

警方在該單位內檢獲大量與電騙案及「洗黑錢」活動有關的證物，並在頭目床位搜出285張銀行卡及68部手提電話。同時，警方亦在另一個被捕人身上起回超過30萬元現金，連同早前起獲的款項，總共約80萬元現金，相信是犯罪集團近期透過多宗電話詐騙所獲得。

每日數百港元酬勞收取資金

經初步調查，7名被捕人士承認在內地被招募，以每日數百港元酬勞來港收取不明來歷資金、或用傀儡銀行卡提取非法得益，然後將大筆非法資金兌換成虛擬貨幣，再轉移到指定加密貨幣錢包。警方亦針對大量檢獲的銀行卡展開進一步調查，發現該批傀儡戶口同時牽涉另一宗網上虛擬貨幣投資騙案，受害人按指示將逾130萬元存入24個傀儡銀行戶口，聲稱用作購買虛擬貨幣，當中15萬元流入今次被捕集團操控的兩個戶口。