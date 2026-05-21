天眼直擊｜13歲俄羅斯籍少年涉天后維園多處縱火 保釋候查6月報到(更新)

【5月23日更新】一名13歲俄羅斯籍少年周二（19日）晚上涉先後在維多利亞公園及天后等6處地方縱火被捕，其犯案片段在社交平台流傳。警方周五（22日）表示，涉案男童當晚亦手指受傷送院，他已獲准保釋候查，6月下旬向警方報到。 警方周二晚上約11時接獲報案，指威非路道2號地下一店鋪對開有垃圾桶懷疑起火，報案人將火救熄。人員接報到場，消防相信起火原因有可疑。人員在現場發現一名形跡可疑的13歲外籍男童，經初步調查，他涉嫌縱火被捕。調查顯示，該名男童懷疑同日在興發街及威非路道一帶以打火機點燃三個垃圾桶及雜物等。

社交平台Threads周四（21日）流傳一段CCTV片段，指天后一名少年周二（19日）晚上在街邊縱火，先點火燃燒大型垃圾桶內的垃圾，及在商場內點火燒擺放在走廊的垃圾，清潔工人及保安員及時發現，用滅火筒撲熄火種；發文者最後表示保安成功捉到該名外籍縱火少年。 警方指案發於周二（19日）晚上11時16分，一名保安員指天后威非路道8號地下一店舖外有物件起火，火種其後被救熄。警員接報到場拘捕一名13歲俄羅斯籍男童，他持有本港身份證，檢獲一個打火機。事件中男童手有輕傷，由救護車送往律敦治醫院治理，他涉嫌縱火被捕。

警方相信他涉嫌與另外5處的縱火案有關，包括玻璃街一個垃圾桶、威非路道一間酒吧外的雜物及維園3個垃圾桶，正調查其犯案動機，案件交由東區警區刑事調查隊跟進。 保安員趕至滅火 社交平台Threads流傳影片，由兩段天眼片段剪接而成。第一部分顯示事發於當晚11時04分左右，一名穿藍色T恤、白色短褲及波鞋的少年在行人路徘徊，路邊放有數個大型綠色垃圾桶。他四眼張望確認附近無人，走到垃圾桶旁掏出點火工具接朝垃圾桶內燃點，垃圾桶隨即冒出火光，他圍圈觀察確認垃圾桶起火後轉身離去。及後有清潔工人推大型垃圾桶出馬路時發現有火光，隨即入內帶滅火筒滅火，一名保安員於後方觀察。第二段天眼片段顯示，身穿同一裝束的男童進入商場一商舖門前，燃點擺放在門前的垃圾桶，火光亮起後逃離現場，同一名保安員帶著滅火筒趕至滅火。