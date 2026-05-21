天眼直擊｜13歲俄羅斯籍少年 涉天后維園多處縱火被捕

社交平台Threads今日（21日）流傳一段CCTV片段，指天后一名少年周二（19日）晚上在街邊縱火，先點火燃燒大型垃圾桶內的垃圾，及在商場內點火燒擺放在走廊的垃圾，清潔工人及保安員及時發現，用滅火筒撲熄火種；發文者最後表示保安成功捉到該名外籍縱火少年。
警方指案發於周二（19日）晚上11時16分，一名保安員指天后威非路道8號地下一店舖外有物件起火，火種其後被救熄。警員接報到場拘捕一名13歲俄羅斯籍男童，他持有本港身份證，檢獲一個打火機。事件中男童手有輕傷，由救護車送往律敦治醫院治理，他涉嫌縱火被捕。
警方相信他涉嫌與另外5處的縱火案有關，包括玻璃街一個垃圾桶、威非路道一間酒吧外的雜物及維園3個垃圾桶，正調查其犯案動機，案件交由東區警區刑事調查隊跟進。
保安員趕至滅火
社交平台Threads流傳影片，由兩段天眼片段剪接而成。第一部分顯示事發於當晚11時04分左右，一名穿藍色T恤、白色短褲及波鞋的少年在行人路徘徊，路邊放有數個大型綠色垃圾桶。他四眼張望確認附近無人，走到垃圾桶旁掏出點火工具接朝垃圾桶內燃點，垃圾桶隨即冒出火光，他圍圈觀察確認垃圾桶起火後轉身離去。及後有清潔工人推大型垃圾桶出馬路時發現有火光，隨即入內帶滅火筒滅火，一名保安員於後方觀察。第二段天眼片段顯示，身穿同一裝束的男童進入商場一商舖門前，燃點擺放在門前的垃圾桶，火光亮起後逃離現場，同一名保安員帶著滅火筒趕至滅火。