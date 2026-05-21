天眼直擊｜13歲俄羅斯籍少年 涉天后維園多處縱火被捕

天后一名少年先點火燃燒大型垃圾桶內的垃圾，及在商場內點火燒擺放在走廊的垃圾，清潔工人及保安員及時發現，用滅火筒撲熄火種。(Threads)

社交平台Threads今日（21日）流傳一段CCTV片段，指天后一名少年周二（19日）晚上在街邊縱火，先點火燃燒大型垃圾桶內的垃圾，及在商場內點火燒擺放在走廊的垃圾，清潔工人及保安員及時發現，用滅火筒撲熄火種；發文者最後表示保安成功捉到該名外籍縱火少年。

警方指案發於周二（19日）晚上11時16分，一名保安員指天后威非路道8號地下一店舖外有物件起火，火種其後被救熄。警員接報到場拘捕一名13歲俄羅斯籍男童，他持有本港身份證，檢獲一個打火機。事件中男童手有輕傷，由救護車送往律敦治醫院治理，他涉嫌縱火被捕。

警方相信他涉嫌與另外5處的縱火案有關，包括玻璃街一個垃圾桶、威非路道一間酒吧外的雜物及維園3個垃圾桶，正調查其犯案動機，案件交由東區警區刑事調查隊跟進。

保安員趕至滅火