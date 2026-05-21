網約車規管｜Uber促政府考慮真實需求訂牌照上限　形容設限做法罕見

網約車規管最快今年第四季推行，但政府仍未明言發牌數量，僅引述坊間意見提出發牌1萬至1.5萬個。網約車平台Uber認為，若牌照數目限制過於嚴格，將無法滿足本港市民的實際需求，對乘客和司機造成嚴重「供應衝擊」，明言政府決策前應考慮真實市場的需求和服務水平，但重申絕無打算撤出香港。Uber又指，外地多個市場都沒有硬性規定網約車數量，認為香港甫規管便訂立配額上限做法極度罕見。

建議發牌數目每3月檢討一次

已加入香港市場12年的Uber，過去一年有逾3萬名活躍司機依賴平台賺取收入，亦接載超過250萬名本港市民。Uber全球公共政策主管Andrew Byrne強調，本地網約車市場現有規模並非由法例塑造，而是從直接反映需求與供應的市場決定，Uber歡迎和支持政府規管網約車，並願意向當局分享平台營運數據。他認為，發牌上限應該要配合市場的實際需求，日後也應定期如每3個月檢討一次。

至於政府應發出多少牌照，Andrew Byrne明言這是政府的決策，Uber無意建議一個硬性數字，並提到政府如果想避免香港人熱愛和珍視的服務造成嚴重混亂，作出決定時便應考慮真實市場的需求與服務水平。Andrew Byrne又指，不論內地或澳洲、英國倫敦的市場，均沒有硬性規定網約車數量，認為香港一開始規管便訂立配額上限的做法極度罕見(incredibly unusual)。