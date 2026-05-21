網約車規管｜Uber促政府考慮真實需求訂牌照上限　形容設限做法罕見

網約車規管最快今年第四季推行，但政府仍未明言發牌數量，僅引述坊間意見提出發牌1萬至1.5萬個。網約車平台Uber認為，若牌照數目限制過於嚴格，將無法滿足本港市民的實際需求，對乘客和司機造成嚴重「供應衝擊」，明言政府決策前應考慮真實市場的需求和服務水平，但重申絕無打算撤出香港。Uber又指，外地多個市場都沒有硬性規定網約車數量，認為香港甫規管便訂立配額上限做法極度罕見。
建議發牌數目每3月檢討一次
已加入香港市場12年的Uber，過去一年有逾3萬名活躍司機依賴平台賺取收入，亦接載超過250萬名本港市民。Uber全球公共政策主管Andrew Byrne強調，本地網約車市場現有規模並非由法例塑造，而是從直接反映需求與供應的市場決定，Uber歡迎和支持政府規管網約車，並願意向當局分享平台營運數據。他認為，發牌上限應該要配合市場的實際需求，日後也應定期如每3個月檢討一次。
至於政府應發出多少牌照，Andrew Byrne明言這是政府的決策，Uber無意建議一個硬性數字，並提到政府如果想避免香港人熱愛和珍視的服務造成嚴重混亂，作出決定時便應考慮真實市場的需求與服務水平。Andrew Byrne又指，不論內地或澳洲、英國倫敦的市場，均沒有硬性規定網約車數量，認為香港一開始規管便訂立配額上限的做法極度罕見(incredibly unusual)。
保險方面，Uber指現時已為每一個服務行程提供保險保障，但期望政府未來應給予市場彈性選擇，建議可採用全球行之有效的「平台統一綜合保單」模式，而非再要求個別司機自行購買保險。Andrew Byrne相信，立例規管後全職或兼職司機必須自行到市場購買昂貴的商用車保險，保費將是現時平台統一投保分攤成本近5倍之多。他解釋，倡議的模式下車輛和司機接單營運後，保險就會自動覆蓋每一趟行程、每名乘客和司機，並相信統一管理單一整體保單，在行政效率或保單管理方面俱更簡單及不易出錯。
候車時間或延長 車貴加七成
Uber指出，若發牌上限訂於1.5萬個，平台活躍司機人數將減少一半，包括六成每周工作少於20小時的兼職司機，將對乘客和司機造成嚴重「供應衝擊」(supply shock)，無法滿足實際需求，包括部分時段乘客候車時間須延長，車費更可能上升七成。Uber香港區總經理鍾志霆舉例，早上從堅尼地城出發、傍晚由灣仔離開或深夜離開蘭桂坊等時段，預計等車時間將超過15分鐘，而現時從香港迪士尼樂園前往灣仔的車費為約250元，日後特定時段的車費或會高達430元，形容這些會對乘客構成直接影響。他又說，3萬名司機只佔全港私家車的總數3.5%，社會不應把道路擠塞問題單一歸咎於網約車平台。
被問到若最終發牌數目僅1萬個，Andrew Byrne坦言會對乘客、司機和整個運輸系統，帶來比現時預估更嚴重的衝擊，「將會是非常嚴峻的惡化。」不過，他指Uber絕無任何撤出香港的計劃，未來數年會繼續擴大發展業務。