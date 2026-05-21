黃雨｜私家車死火 大埔消防員推車助截的士 車主：辛苦佢哋

有網民晚膳後駕車回家途中，遇上在大雨水浸死火，一輛大埔消防局的消防車途經現場，4名消防員即下車協助推車推出水窪，更熱心地協助他們截的士回家。(Threads)

本港連場暴雨，天文台昨晚發出黃色警告信號，也發出新界北部水浸特別報告。有網民於社交平台Threads發文表示，昨晚晚膳後駕車回家途中，遇上在大雨水浸死火，一輛大埔消防局的消防車途經現場，4名消防員即下車協助推車推出水窪，更熱心地協助他們截的士回家。

該名網民今日(21日)在Threads發文，指一行人昨晚與親友晚膳後，駕車回家途中遇上大雨，最終於水氹拋錨死火。在召喚等候拖車期間，一輛來自大埔消防局的消防車途經現場，消防員隨即下車詢問是否需要協助，車主即表示「着唔番engine，已call拖車」。隨後3名消防合力將載有四名成年人的私家車推出水窪，車主嘗試重新啟動引擎，最終未能成功，車主留下現場，消防員熱心地協助車上其他人截的士先行回家。

網民大讚「不嬲最值得尊敬」

樓主帖文發佈後，隨即有昨日剛巧經過現場的另一車主發布車Cam片，可見當時有4位消防員幫手推車，樓主亦有留言回覆感謝消防員「辛苦佢哋」、「其實當下消防員由問完需唔需要幫手，再推車都係十幾秒發生嘅事。同埋佢哋係唔建議我哋落車，Keep住有車經過都危險。就算我哋之後落車去截的士，消防員都係叫我哋即刻上返車比較安全。」