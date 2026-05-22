機場T2離境設施啟用設全新自助行李櫃枱　設25間飲食零售商戶【附名單】

機場二號客運大樓(T2)的離境設施下周三(27日)啟用，15間航空公司將在未來兩周陸續遷入，估計運作首12個月可處理800萬旅客人次。配合T2擴建而興建的T2客運廊預計明年年底啟用，此前旅客在T2辦理登機及出境手續後，需要乘搭旅客捷運系統返回一號客運大樓(T1)或T1中場客運廊登機。

事隔6年半，T2重建後終重新啟用離境設施。新T2保留近一半原有建築結構，興建成本接近100億元。7樓離境層設有P至W共8個行段，共有108個登記櫃枱。當中，行段R、S、T、U為全新自助登記區，設有68個自助行李託運櫃枱和58個智能登記櫃枱，15間航空公司下周三起會陸續遷入。全新的自助登記櫃枱由機管局設計，設有10個智能攝影機偵測行李位類型、擺放位置，只需要掃描容貌一次和在屏幕按一次，便可完成所有步驟，最快只需45秒，機管局日後將申請專利；傳統櫃枱的行李輸送帶位置亦採用低地台設計。

旅客完成辦理登機手續和託運行李後，可前往位於離境層中央位置的自動保安閘口。機管局機場運行執行總監姚兆聰指，T2出境流程有別於T1「由頭行到尾」，旅客在7樓入閘後會有6條扶手電梯通往3樓接受保安檢查，然後再落1樓乘搭旅客捷運系統(APM)，前往T1或T1中場客運廊登機。他強調，APM會一站式前往所有登機閘口，毋須預留更多時間，又說自動保安閘口是專門設計在樓層中間，方便沒有行李和已完成登記手續的旅客，在進入T2後可更快入閘。

在配合T2擴建而興建的T2客運廊啟用後，離境旅客將可乘搭APM前往該處，機管局工程及設施維護管理執行總監梁景然指T2客運廊預計年底具備運作條件，當旅客人流增加便會使用，當局預計明年年底啟用，連接兩處的無人駕駛系統及行李輸送系統目前正在測試。

下周三所有商戶開業

T2非禁區範圍將設有25間商舖，包括有6間食肆的美食廣場、3間茶飲及咖啡店、便利店和玩具店等，下周三會全部開業，有部分目前已經營業。日後市民可乘搭29條巴士線、機場快綫等前往T2，大樓亦設有蓋行人通道連接3號停車場，該處設有約1,000個車位包括81個充電站。