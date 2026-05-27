【首屆香港 Comic Con】Artist Alley 陣容震撼公開！ Marvel 傳奇、百萬人氣 IP、本地金獎大師 2026 巔峰匯聚

香港流行文化界即將迎來歷史性時刻 —— 首屆 Hong Kong Comic Con (HKCC) 於5月29-31日於灣仔會展Hall 3隆重登場！作為今屆盛事的靈魂核心，Artist Alley 匯聚了來自全球及本土的頂尖漫畫家、插畫師與創作單位，呈現一個結合商業漫畫、原創角色設計、獨立出版與流行文化的多元舞台。這場盛會不僅是創作者的聚會，更展現了香港作為亞洲創意門戶的廣闊視野與活力。
巔峰聯手：Man 僧 x FCP 打造首屆標誌性視覺
為紀念首屆啟航，大會特別邀請兩位香港頂尖創作人聯手繪製主視覺海報。Man 僧融合歐美奇幻美學與傳統水墨技法，以巨龍突破分鏡框的構圖象徵首屆活動破格而出的能量 ；而 FCP則以動漫風格描繪身穿改良中式服裝的少女，手持巨型毛筆寓意強大的藝術表達力，完美詮釋中西文化交匯的特質 。
互動藝術打卡位：Pure Studio
Pure Studio 將帶來震撼的「Masterpiece」系列作品。由香港插畫師協會榮譽會長歐陽俊禧領軍，將數碼龐克風格與 AR 擴充實景技術深度結合 。現場將設有專屬打卡位，觀眾可透過 AR 技術與藝術傑作進行虛擬互動，體驗虛實交疊的視覺震撼 。
本次展出作品《五月的龐克》，描繪五月下旬的夜城被霓虹點亮，人潮穿梭不息，洋溢着盛事來臨前的興奮與期待，將城市脈動與未來感視覺完美融合，帶來沉浸式的感官體驗。
國際殿堂級陣容：Marvel 傳奇與海外名家
首屆 HKCC 邀得重量級國際大師親臨現場，陣容星光熠熠：
● Bob Layton： 傳奇級美漫大師，當代鋼鐵人 (Iron Man) 形象的定義者。
● David Roman： 迪士尼資深畫師，作品伴隨無數觀眾成長 。
● 亞洲強勢 IP： 包括台灣百萬粉絲級圖文品牌 鹿人 TWODEERMAN 、營運逾 16 年的超人氣貓咪品牌 黃阿瑪的後宮生活 ，以及獲日本國際漫畫獎肯定的泰國漫畫名家 Mr. ADISAK DAS PONGSAMPAN 。
● 一線封繪大師： Alan Quah、Kael Ngu、Stephen Segovia 及 Dexter Soy 等國際名家亦將現身交流。
本地藝術之光：橫掃國際獎項的香港力量
本次 Artist Alley 亦是香港優秀藝術家的集中展示平台，名單涵蓋了多位在國際賽事大放異彩的創作者：
✦ 國際聯乘與時尚美學
● Isaac Spellman： 畢業於倫敦藝術大學，作品極具時尚感，曾與 Lady Gaga、Cartier 及 Vogue 等頂尖品牌深度合作 。
● Toy Shop Boy： 專注復古玩具與遊戲文化，獨特風格深受 NIKE、BAPE 及 McDonald's 等品牌青睞 。
✦ 漫畫界金獎大師
● Linus Liu ： 其代表作《貓面具少年》曾獲首屆「港漫動力」金獎，2025 年更憑《Trio》奪得日本國際漫畫獎銅獎 。
● Pen So： 香港黑白線條大師，作品《回憶見》及《達利書店》橫掃日本、意大利等國際漫畫大獎 。
● Jerrycho Workshop： 資深漫畫主編，其原創作品《死角》曾改編為熱門電視劇《繩角》。
✦ 科技與潮流的跨界結合
● Pure Studio： 香港插畫師協會榮譽會長，將數碼龐克風格與 AR 擴充實景技術深度結合 。
● Mr. Junk Sticker： 成功將傳統食玩貼紙文化與 AR 技術結合，展現玩味十足的創意 。
● SIUKINS： 以原創角色「Vero」活躍於倫敦及各大國際藝術展，呈現獨特的疏離感與世界觀 。
創意工作室雲集：展現多元創作維度
除了個人藝術家，多個知名工作室亦將現身：
● 香港重機 ： 將香港在地元素機械化的領軍品牌，作品曾獲智營設計大賞金獎 。
● 924 Studio： 專注 2D 手繪動畫，代表作《殺死丁力》系列屢獲金獎肯定 。
● MOMENTIME： 結合街頭文化與本土特色，曾舉辦多場重量級藝術展覽 。
首屆Hong Kong Comic Con Artist Alley將為廣大愛好者呈現一場難得一見、橫跨傳統技藝與現代科技的視覺盛宴。Hong Kong Comic Con活動門票已公開銷售，購票詳情請按此。