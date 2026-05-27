【首屆香港 Comic Con】Artist Alley 陣容震撼公開！ Marvel 傳奇、百萬人氣 IP、本地金獎大師 2026 巔峰匯聚

香港流行文化界即將迎來歷史性時刻 —— 首屆 Hong Kong Comic Con (HKCC) 於5月29-31日於灣仔會展Hall 3隆重登場！作為今屆盛事的靈魂核心，Artist Alley 匯聚了來自全球及本土的頂尖漫畫家、插畫師與創作單位，呈現一個結合商業漫畫、原創角色設計、獨立出版與流行文化的多元舞台。這場盛會不僅是創作者的聚會，更展現了香港作為亞洲創意門戶的廣闊視野與活力。

巔峰聯手：Man 僧 x FCP 打造首屆標誌性視覺

為紀念首屆啟航，大會特別邀請兩位香港頂尖創作人聯手繪製主視覺海報。Man 僧融合歐美奇幻美學與傳統水墨技法，以巨龍突破分鏡框的構圖象徵首屆活動破格而出的能量 ；而 FCP則以動漫風格描繪身穿改良中式服裝的少女，手持巨型毛筆寓意強大的藝術表達力，完美詮釋中西文化交匯的特質 。