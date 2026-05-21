美麗香港環境節，濕地公園6.5免費開放，「綠在區區」回收可獲雙倍積分。(資料圖片)

為響應由國家生態環境部發起、粵港澳三地聯合舉辦的2026年六五環境日國家主場活動，以及慶祝環保署成立40周年，環境及生態局和環保署將於下月期間舉辦「美麗香港環境節」。活動以「美麗香港」、「全民參與」、「減廢回收」及「綠色科技」四大主題為主軸，加深市民對環境保護的認識。

導賞團參觀 T·PARK[ 源 · 區 ]

環保署與漁護署合作，漁護署將於下月5日免費開放香港濕地公園，並提供免費公眾導賞團。此外，下月2日至7日期間將舉辦綠色設施導賞團，帶領市民參觀轉廢為能設施T·PARK[源·區]了解其運作、到訪識「碳」館加深對碳中和的認識，以及實地探索塱原自然生態公園，近距離認識本地珍貴的自然生態。