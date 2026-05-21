美麗香港環境節 濕地公園6.5免費開放 「綠在區區」回收可獲雙倍積分

為響應由國家生態環境部發起、粵港澳三地聯合舉辦的2026年六五環境日國家主場活動，以及慶祝環保署成立40周年，環境及生態局和環保署將於下月期間舉辦「美麗香港環境節」。活動以「美麗香港」、「全民參與」、「減廢回收」及「綠色科技」四大主題為主軸，加深市民對環境保護的認識。
導賞團參觀T·PARK[源·區]
環保署與漁護署合作，漁護署將於下月5日免費開放香港濕地公園，並提供免費公眾導賞團。此外，下月2日至7日期間將舉辦綠色設施導賞團，帶領市民參觀轉廢為能設施T·PARK[源·區]了解其運作、到訪識「碳」館加深對碳中和的認識，以及實地探索塱原自然生態公園，近距離認識本地珍貴的自然生態。
6.5至6.7回收獲雙倍「綠綠賞」積分
環保署將展開「全民回收日」一系列宣傳教育活動，市民下月5至7日期間到訪「綠在區區」社區回收網絡進行回收，可獲雙倍「綠綠賞」積分。「綠在區區」將展示多項環境治理科技產品，讓市民了解政府如何利用創新科技提升環境管理成效，並親身體驗科技的實際應用。
生態導賞團遊覽大鵬灣
環保署亦將於下月期間舉辦生態導賞團，遊覽早前獲選為全國「美麗海灣優秀案例」的大鵬灣。環保署將聯同海洋公園推出園內及到校活動，透過互動遊戲及近距離觀察大熊貓和海洋生物的特徵，提供自主學習與探索大自然的機會，加強學生對環境保護的認識。另外，環保署及漁護署將於下月6日及7日舉辦海岸及山林清潔活動，推動全民參與。
除上述活動外，署方亦會於「美麗香港環境節」期間透過不同平台播放《美麗香港系列》宣傳片段及舉辦環保講座。有關活動詳情及預約安排，請瀏覽網頁。