伊波拉病毒香港｜港府向剛果民主共和國發紅色外遊警示　評估當地傳播外溢風險甚高

非洲伊波拉病毒疫情持續，特區政府宣布向剛果民主共和國發出紅色外遊警示，指當地爆發大規模伊波拉病毒疫情，呼籲香港居民如非必要應避免前往該國。本港過去4日有11位旅客報稱曾到過剛果民主共和國或烏干達，均已接受衞生署健康評估，當中沒有發現伊波拉病疑似個案。
涉及病毒目前無認可疫苗或藥物
伊波拉病是一種嚴重的急性病毒性疾病，現已發現6種埃博拉病毒屬的病毒，包括是次爆發涉及的本迪布焦病毒。政府指，剛果民主共和國的疫情規模有擴散跡象，疫情已從北部省份擴散至包括布尼亞及戈馬等城市，而確診、懷疑個案及死亡人數正在遞增，且涉及的本迪布焦病毒目前並無認可疫苗或治療藥物，加上當地衝突導致人口大量流動，增加疫情散播風險。衞生署評估當地的傳播外溢風險甚高，因此對剛果民主共和國發出紅色外遊警示。
現階段全球暫未研發出針對本迪布焦病毒的預防疫苗及抗病毒治療藥物，本港一旦出現疑似個案與確診病例，將統一交由醫管局轄下公立醫院專責收治、規範診療與跟進管理，全力守護市民公共衞生安全。政府表示，市民前往外地時，可使用入境處的外遊提示登記服務登記外遊行程及聯絡方法，讓衞生署及入境處在有需要時透過適當途徑，包括流動電話短訊，向他們發放實用資料。