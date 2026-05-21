伊波拉病毒香港｜港府向剛果民主共和國發紅色外遊警示　評估當地傳播外溢風險甚高

非洲伊波拉病毒疫情持續，特區政府宣布向剛果民主共和國發出紅色外遊警示，指當地爆發大規模伊波拉病毒疫情，呼籲香港居民如非必要應避免前往該國。本港過去4日有11位旅客報稱曾到過剛果民主共和國或烏干達，均已接受衞生署健康評估，當中沒有發現伊波拉病疑似個案。

涉及病毒目前無認可疫苗或藥物

伊波拉病是一種嚴重的急性病毒性疾病，現已發現6種埃博拉病毒屬的病毒，包括是次爆發涉及的本迪布焦病毒。政府指，剛果民主共和國的疫情規模有擴散跡象，疫情已從北部省份擴散至包括布尼亞及戈馬等城市，而確診、懷疑個案及死亡人數正在遞增，且涉及的本迪布焦病毒目前並無認可疫苗或治療藥物，加上當地衝突導致人口大量流動，增加疫情散播風險。衞生署評估當地的傳播外溢風險甚高，因此對剛果民主共和國發出紅色外遊警示。