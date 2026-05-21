53幢樓宇火警鐘違規 4%欠年檢 消防處延「前哨行動」兩年 冀巡5000幢

宏福苑大火後，社會關注樓宇的消防裝置狀況。消防處自今年1月起展開為期兩個月的「前哨行動」，巡查1,500幢設有消防栓、消防喉轆或火警鐘系統的舊式住用或綜合用途樓宇。行動發現，有53幢樓宇的火警鐘違規，部份樓宇無做年檢。處方發出逾2,500張「消除火警危險通知書」，檢控75幢大廈的消防裝置擁有人，涉1,200張傳票。消防處表示，已於4月起延續「前哨行動」兩年，目標巡查5,000幢樓宇，包括有棚網並正大維修的樓宇。

消防處在本年1月19日展開為期兩個月的前哨行動，在兩個月內巡查1,500幢目標樓宇，當中包括正在大維修的樓宇。行動發現53幢樓宇的火警鐘有違規，亦有部分樓宇的消防裝置欠缺年檢。署理高級消防區長羅建新表示，行動發現的火警鐘故障原因包括控制板的信號問題、電力問題和線路問題，亦有部分是啟動部件失靈，亦有部分欠缺年檢。



未發現有人故意關閉消防裝置 羅建新表示，已向75幢大廈的消防裝置擁有人提出檢控，涉及約1,200張傳票。行動中發出超過2,500張「消除火警危險通知書」。他指，今次發出的通知書的遵辦期限較一般的短，希望較高風險大廈的業主能夠更加積極跟進損壞，保障樓宇安全。他指，「消除火警危險通知書」的遵辦率超過九成，情況理想。他指，行動中發現約3%的火警鐘損毀，4%欠缺年檢，已採取執法行動；又指行動中未有發現有人故意關閉消防裝置。他認為，上述違規數字屬可接受水平。

巡查涵蓋有棚網的大維修樓宇 消防處已於上月延續前哨行動，為期兩年，目標巡查5,000幢樓宇。除了行動之前所涵蓋的樓宇外，亦會加入有棚網並正進行大維修中的樓宇。羅建新解釋，由於相關樓宇有大量建築物料，亦有工程人員頻繁出入；且其消防裝置有機會被錯誤關閉或干擾。 他表示，巡查重點包括數項，例如業主有否按時為消防裝置年檢；測試火警鐘系統或消防栓及喉轆系統，亦會檢查消防水缸。此外，亦會檢查是否依照消防處通函通知居民消防系統停用停用情況；檢查消防裝置總電源有否貼上適當封條等。

人手方面，羅建新表示，處方會成立一支20人的小隊，進行未來的巡查工作；將來亦不排除將行動恆常化。 對於將來會否涵蓋更多不同年份或類型的樓宇，甚至公營房屋，羅建新表示，針對公營房屋，政府相關部門已有針對性行動；至於其他類型的大廈，處方同時有不同行動針對相關情況，前哨行動未來兩年的重點目標是針對火警鐘和消防栓或喉轆，所抽查的大廈屬風險較高。 他又指，行動期間發現有數個個案涉改動或干擾防火間隔或窗門，已轉交屋宇署跟進。