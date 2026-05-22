長洲太平清醮周日舉行 搶包山晚10時免費派飛

一年一度長洲太平清醮於周日舉行，其中焦點活動之一飄色巡遊，巡遊隊伍當日下午2時由長洲北帝廟遊樂場出發，途經多條大街小巷。至於壓軸項目「搶包山」決賽，則於下周一(25日)凌晨零時在長洲北帝廟遊樂場上演，屆時12名選手將爭奪「包山王」殊榮。大會當晚10時起將派發1,650張免費入場券，特別渡輪及通宵巴士於賽事後加密班次接載市民。 今年的太平清醮飄色巡遊於周日(24日)舉行，擔任「色芯」的小朋友化身時事人物。近月油價高企，有小朋友裝扮成中東油王，西裝筆挺的「財爺」亦繼續成為巡遊主角；而電影《尋秦記》早前上映，掀起不少人「回憶殺」及熱議，穿上秦代士兵裝束的「項太傅」將現身現場。色芯須在特製支架上恍如凌空巡遊，並設舞龍舞獅表演，穿梭長洲大街小巷；另亦有以碰瓷黨、圍標問題等作主題色芯現身。

巡遊典禮於當日下午1時30分在長洲中興街風水里舉行，民青局長麥美娟將為巡遊典禮主禮。巡遊隊伍下午2時由長洲北帝廟遊樂場出發，途經多條大街小巷，約於下午4時45分返抵北帝廟遊樂場。 搶包山決賽北帝廟遊樂場上演 壓軸項目搶包山決賽於下周一凌晨零時在長洲北帝廟遊樂場上演，12名選手將爭奪各項殊榮。由於預計觀賞賽事的市民眾多，大會於北帝廟遊樂場足球場設立四個觀賞區，並實施派發門票及入場安排。周日晚上10時開始，市民可到長洲消防局側的北社一里沿冰廠路排隊輪候，共派發1,650張免費入場券，每人限取一張，先到先得，派完即止。

取得門票的市民須於晚上10時半起順序入座。開幕禮將於晚上11時30分舉行，個人決賽及接力邀請賽則於凌晨零時展開，12名選手將爭奪男子組冠、亞、季軍及女子組冠軍；大會亦會向摘取最多平安包的參賽者頒發「代代平安獎」。今年入圍的9男3女，包括十奪包山王的郭嘉明、六度封后的黃嘉欣，以及三度奪后的龔子珊。