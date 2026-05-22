形容網約車限量做法極罕見 Uber促上限參考真實需求

網約車發牌上限暫未有定案，網約車平台Uber明言，目前有3萬多名活躍司機反映現實需求，如數目限制過於嚴格恐對乘客和司機造成嚴重衝擊，促請政府決策前要考慮真實需求和服務水平。Uber又指，對比多個海外市場，香港為網約車數量設限的做法極度罕見，但重申絕無打算撤出香港。

加入香港市場12年的Uber，過去一年有逾3萬名活躍司機，共接載超過250萬名市民和過百萬名旅客。政府日前不具名指，某些平台聲稱擁有多少上線司機，緣於行業在未受規管下一直催生和發展；Uber全球公共政策主管Andrew Byrne強調，本地網約車市場規模從來都不是法規反映，而是市民的真實需求，認為發牌上限應配合市場的實際需求，日後也應定期如每3個月檢討一次。