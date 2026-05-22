形容網約車限量做法極罕見 Uber促上限參考真實需求

網約車發牌上限暫未有定案，網約車平台Uber明言，目前有3萬多名活躍司機反映現實需求，如數目限制過於嚴格恐對乘客和司機造成嚴重衝擊，促請政府決策前要考慮真實需求和服務水平。Uber又指，對比多個海外市場，香港為網約車數量設限的做法極度罕見，但重申絕無打算撤出香港。
加入香港市場12年的Uber，過去一年有逾3萬名活躍司機，共接載超過250萬名市民和過百萬名旅客。政府日前不具名指，某些平台聲稱擁有多少上線司機，緣於行業在未受規管下一直催生和發展；Uber全球公共政策主管Andrew Byrne強調，本地網約車市場規模從來都不是法規反映，而是市民的真實需求，認為發牌上限應配合市場的實際需求，日後也應定期如每3個月檢討一次。
盼優先發牌予有經驗司機
至於政府應發出多少牌照，Andrew Byrne指這是政府的決策，Uber無意建議一個數字，又表示政府如果想避免「香港人熱愛和珍視的服務」造成嚴重混亂，決策時應考慮真實市場需求與服務水平，並希望可優先發牌予有經驗司機。他續說，內地或澳洲、英國倫敦等市場，均沒有硬性規定網約車數量，認為香港設限的做法極度罕見(incredibly unusual)。
Uber指，若發牌上限為1.5萬個，平台活躍司機人數將減少一半，包括六成每周工作少於20小時的兼職司機，恐對乘客和司機造成嚴重「供應衝擊」，日後部分時段的乘客候車時間會延長，車費更可能上升七成。Uber香港區總經理鍾志霆舉例，現時從香港迪士尼樂園前往灣仔的車費為約250元，日後特定時段的車費或會高達430元，形容這些會對乘客構成直接影響。
被問到若最終發牌數目僅1萬個，Andrew Byrne坦言會對乘客、司機和整個運輸系統，帶來比現時預估更嚴重的衝擊，「將會是非常嚴峻的惡化。」不過，他指Uber絕無任何撤出香港的計劃，未來數年會繼續擴大發展業務。保險方面，Andrew Byrne估計全職或兼職司機日後自行購買商用車保險，成本會是目前近5倍，建議政府容許平台統一為服務和司機購買保險，相信能提升行政管理效率。