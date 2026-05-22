露台無窗戶 疑因家事情緒激動 失平衡 六旬漢乙明邨墮樓亡

現場是乙明邨明耀樓32樓一個單位，露台無安裝窗戶或窗花，一家三口居於上址單位，警方於前晚10時獲一名21歲男子報案，指其61歲父親墮樓，救護員到場證實事主已死亡。警方在現場無發現遺書，沙田重案組跟進，帶走死者的52歲妻子和21歲兒子協助調查。

沙田乙明邨發生命案。一名男子疑在寓所內曾與家人因事起爭執，期間情緒激動，身體失平衡從露台墮樓。沙田重案組接手跟進，據了解，警方帶走其妻兒協助調查，經進一步調查後，案件改列「有人從高處墮下」。

現場消息，前晚9時許，事主與兒子曾因事爭吵。據指，兒子擬繼續升學，要求父親就學費貸款一事簽名作保，但有人則認為兒子已長大應該投身社會工作。有人突然情緒激動，雙方發生激烈爭執及糾纏，母親嘗試調停，期間雙方在露台互相拉扯，事主疑因失平衡從露台墮下，更壓毀平台一間店舖帳篷。

有附近街訪指，涉事家庭於上址居住兩至三年，平日間中也傳出吵鬧聲，但似只有男戶主鬧人，間中夾雜粗口；前晚亦曾聽到爭吵聲，但未有聽到內容。

乙明邨於1981至1982年入伙。按平面圖顯示，單位設有露台連廁所，廚房則位於露台向內並設為梗廚。大部分單位的露台均裝有窗戶或窗花，以加強家居安全及防風擋雨，但亦有小量單位未有加裝。有街訪表示，露台外牆約半個成年人高度，一般情況下不易跌出。