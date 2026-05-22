宏福苑火災半年 陪伴是最長久的支援 義工： 縱心情沉重 仍冀與災民同行

大埔宏福苑半年前的一場無情大火，燒毀無數家園，奪走逾百人生命，更在倖存者心中留下難以磨滅的創傷。災後的物資支援固然重要，但受傷的心靈更需要有人陪伴走過漫長的復原之路。香港紅十字會的心理支援義工團隊於事發後，便默默守護在災民身邊，用聆聽與同行，點亮黑暗中的一點光。義工團隊隊長唐昫靖(阿靖)直言，事件令人心情沉重，但完成支援後都要轉換情緒抽離事件，才有心力能力繼續幫人。 (記者：李梓盈、攝影：Camby、Gordan)

萬家燈火中的一片漆黑 心理支援義工團隊是由各行各業的有心人組成，其中阿靖正職是建築師，2007年已加入香港紅十字會心理支援義工團隊。多年來，他曾參與大大小小事故的支援。他淡然表示，「如果要上班，白天有行動，我們要跟公司請假去參與。」但每一次出動，都可能面對生離死別的衝擊。 以大埔宏福苑那場嚴重火災為例，阿靖憶述，當晚紅十字會已召集義工，翌日他便開始到場協助，後來，更陪同家屬到殮房辨認遺體。他指出，「認屍是困難的。遺體就是遺體，經歷過火災的遺體，或者經歷過意外的遺體，和我們平時見到的人很不同，這個一定要有心理準備才進去。」

然而，最令他震撼的畫面，並非火光熊熊的現場，而是火災後第二晚的宏福苑。「周邊沒受影響的屋苑是萬家燈火，唯獨宏福苑漆黑一片，還有一點點火，那個畫面是很震撼的。你不會在香港這個現代化城市，見一整個屋苑突然沒有燈。」心情確實沉重，但他認為是正常反應。「一個人面對突如其來的災害，無論你是否居民，多多少少都會覺得受影響，因為我們失去了很多生命。」

助人也須自我疏導 完成支援回家後，阿靖坦言自己也會情緒下沉。「我會刻意做令自己感覺好一些的事，感受開心氣氛轉換情緒，或和家人吃一頓好飯，有點儀式感，讓自己抽離。」這種專業的自我照顧，正是義工能夠持續助人的關鍵。 復原之路以年計算 義工的付出，背後也需要一整隊專業團隊的支援。香港紅十字會臨床心理學家暨心理支援服務主管張依勵博士負責心理支援部署，她指出，大火後兩小時內團隊已開始行動。截至4月底，團隊已服務逾6千人次，動員義工及人員逾1,400人次。

「這些義工真的過五關斬六將，才會成為心理支援義工。」張博士表示，宣布死訊或辨認遺體的過程，已包含在恆常義工培訓中。縱使團隊成員來自各行各業，亦有家庭主婦，但經過心理急救培訓，壯大他們的心理質素，才能成為災民背後的重要力量。 事發半年，居民由初期的驚恐逐漸平伏，但換來卻是更深的哀傷。張博士強調，復原之路以年計算，現在才是心理支援的關鍵時刻。「很多時候最開初的危急反應已經平伏，但現在很多居民哀傷情緒會變得強烈。因為無論失去至親、鄰居或家庭，每一件事對他們都是一個損失，他們需要更多時間面對這種失去。」

如何陪伴災民 若身邊有受災居民，張博士提醒公眾要控制好奇心。「如果不是居民自己想說，千萬不要問太多或太仔細。他們想說的話，我們主動聆聽，回應他們的情緒，多集中在此時此刻他們想我們怎樣幫忙。這樣支援對居民來說更加貼心。」 一場大火燒毁家園，但燒不熄人與人之間的同行。復原之路很漫長，但至少有人願意陪着走。這群心理支援義工，利用他們的專業與同理心，在黑暗中為受災者點亮了一盞不滅的燈。