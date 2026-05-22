破跨境電話詐騙洗黑錢集團 7雙程證漢受聘來港收款轉移款項

警方調查一宗猜猜我是誰電話騙案期間，偵破一個跨境電話詐騙及洗黑錢集團，拘捕7名持雙程證的內地男子，涉串謀詐騙。被捕人涉負責收取不明資金或利用傀儡戶口提取款項，再將資金兌換成虛擬貨幣並轉入指定加密貨幣錢包，以掩飾資金來源。行動中，檢獲大批銀行卡，經調查後發現，涉及最少一宗網上虛擬貨幣投資詐騙案。
警方於5月8日接報，指一名62歲婦人於5月7日收到一個陌生來電，對方訛稱為其女兒，因醉酒鬧事惹上官非，急須10萬元應急，受害人救女心切，即時依指示到尖沙咀將10萬元交給一名男子。騙徒得手後貪得無厭，再以相同藉口致受害人，受害人按指示再將5萬元轉帳至指定戶口後，才回復冷靜，致電女兒核實事件始知受騙，於是報警。
警方接手後，翻查閉路電視，發現案發當日有另一名同黨把風，進一步調查後，鎖定涉案集團，並於旺角一商住大廈內搗破騙徒的匿藏地點，於周一拘捕7名男子，年齡介乎22至42歲，均持雙程證，涉「串謀詐騙」被捕。行動中檢獲285張銀行卡、68部手提電話和約80萬港元現金，初步相信為多宗電話騙案的犯罪得益。
油尖警區刑事調查隊督察蘇倩怡指，警方進一步調查發現，今次行動中檢獲銀行卡相信為傀儡戶口，涉及另一宗網上虛擬貨幣投資騙案，案中受害人按指示將逾130萬元存入24個傀儡銀行戶口，聲稱用作購買虛擬貨幣，當中15萬元經資金分析證實流入今次被捕集團操控兩個戶口。
被捕人均在內地招攬
初步調查顯示，7名被捕人士均在內地被招攬，以每日數百港元報酬來港，負責收取不明資金或利用傀儡戶口提取款項，再將資金兌換成虛擬貨幣並轉入指定加密貨幣錢包，以掩飾資金來源。
籲多關心及提點身邊長者
油尖警區刑事調查總督察李祈晉提醒市民，「猜猜我是誰」騙案常針對長者，利用親情及緊急情況施壓，市民日常應多關心及提點身邊長者；同時亦呼籲市民保持冷靜，切勿隨便交付金錢或轉帳，應致電親友日常使用電話號碼核實。