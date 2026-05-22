破跨境電話詐騙洗黑錢集團 7雙程證漢受聘來港收款轉移款項

警方調查一宗猜猜我是誰電話騙案期間，偵破一個跨境電話詐騙及洗黑錢集團，拘捕7名持雙程證的內地男子，涉串謀詐騙。被捕人涉負責收取不明資金或利用傀儡戶口提取款項，再將資金兌換成虛擬貨幣並轉入指定加密貨幣錢包，以掩飾資金來源。行動中，檢獲大批銀行卡，經調查後發現，涉及最少一宗網上虛擬貨幣投資詐騙案。

警方於5月8日接報，指一名62歲婦人於5月7日收到一個陌生來電，對方訛稱為其女兒，因醉酒鬧事惹上官非，急須10萬元應急，受害人救女心切，即時依指示到尖沙咀將10萬元交給一名男子。騙徒得手後貪得無厭，再以相同藉口致受害人，受害人按指示再將5萬元轉帳至指定戶口後，才回復冷靜，致電女兒核實事件始知受騙，於是報警。