冒電器零售商職員稱換產品 私隱專員接24投訴 有人失1.7萬

涉接的24宗投訴，所有事主均曾於「BUILT-IN PRO」購物。其後，事主接獲來電，對方自稱該公司職員，聲稱相關電器出現問題，並主動提出可提供賠償或更換產品。但騙徒會以各式藉口要求事主支付款項。

市民經常接獲騙徒來電或詐騙訊息，連個人資料亦被掌握，稍一不慎便容易上當。個人資料私隱專員公署昨公布，過去數月共接獲24宗投訴及7宗查詢，均涉及騙徒冒充電器零售商「BUILT-IN PRO」職員致電市民行騙。騙徒訛稱可為早前購買的電器安排賠償或更換，誘使事主付款，有人損失1.7萬元。公署提醒市民提高警覺，切勿因對方能說出個人資料而放下戒心。

部分投訴人因對方能準確說出購買紀錄及個人資料，誤信來電者身份，最終按指示付款，結果蒙受損失。個別個案中，涉款由6,000多元至17,000元不等。

提供個人資料或付款宜「諗一諗」

為保障個人資料私隱及避免財產損失，公署提出多項建議；包括來電者能說出自己個人資料時，在進一步提供更多個人資料或付款前，應「停一停、諗一諗」，可透過商戶官方網站、官方客戶服務熱線或親身到門市查證，同時亦應留意商戶是否曾發出相關詐騙警示。

公署又指，商戶在處理賠償或退款安排時，一般不會要求客戶預先支付任何「保證金」或「手續費」，或轉帳以驗證銀行帳號。市民亦切勿隨便向他人披露網上銀行帳號及密碼等敏感資料；同時亦建議可記錄來電號碼及對話內容，以便日後向警方或相關機構舉報；以及關注私隱專員公署、警方或相關機構發布的防騙資訊，以提升 防騙意識。