今年首場紅雨 打鼓嶺停電 的士死火 九巴水浸 天文台料下周二酷熱飆至33度

踏入雨季，驟雨與雷暴將趨頻繁，香港前晚起迎來長達12.5小時的暴雨。天文台先於周三晚9時發出黃色暴雨警告信號；直到昨凌晨2時40分改發紅雨警告，紅雨最終維持逾兩小時，而黃色暴雨亦在雨勢稍為緩和後，於昨早9時30分取消。

暴雨期間北區1小時雨量一度高達86毫米，導致多處水浸，其中打鼓嶺24小時累積降雨量超過300毫米，致多宗水浸及有數十戶停電。網上更見有九巴遇上嚴重水浸，黃泥水湧入車內，乘客除鞋及舉傘冒險落車，並在落車一刻驚呼；另有私家車及的士涉水而行，水深浸過半架車，有的士「死火」由消防到場協助。渠務署表示，昨共確認7宗水浸個案，經署方緊急應變隊伍的努力，以及強力排水機械人龍吸水的協助下，全部完成清理。