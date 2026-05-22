今年首場紅雨 打鼓嶺停電 的士死火 九巴水浸 天文台料下周二酷熱飆至33度

踏入雨季，驟雨與雷暴將趨頻繁，香港前晚起迎來長達12.5小時的暴雨。天文台先於周三晚9時發出黃色暴雨警告信號；直到昨凌晨2時40分改發紅雨警告，紅雨最終維持逾兩小時，而黃色暴雨亦在雨勢稍為緩和後，於昨早9時30分取消。
暴雨期間北區1小時雨量一度高達86毫米，導致多處水浸，其中打鼓嶺24小時累積降雨量超過300毫米，致多宗水浸及有數十戶停電。網上更見有九巴遇上嚴重水浸，黃泥水湧入車內，乘客除鞋及舉傘冒險落車，並在落車一刻驚呼；另有私家車及的士涉水而行，水深浸過半架車，有的士「死火」由消防到場協助。渠務署表示，昨共確認7宗水浸個案，經署方緊急應變隊伍的努力，以及強力排水機械人龍吸水的協助下，全部完成清理。
沿岸充足水氣 強對流引發暴雨
天文台發文回顧這場暴雨時解釋，本周中後期偏南氣流為沿岸地區帶來充足水氣，加上受到高空擾動影響，極為有利暖濕空氣抬升並發展成強對流天氣。強對流系統最終在周三及昨日持續席捲珠江口一帶，為本港帶來大驟雨及狂風雷暴，使天文台發出今年首個紅雨警告。
今日驟雨減少天色好轉
天文台指，隨着影響華南的高空擾動遠離，今日驟雨減少、天色好轉，將重見太陽；料高空反氣旋會在周末至下周中期覆蓋華南沿岸，氣溫上升，周日佛誕部分時間有陽光，日間炎熱，本港市區氣溫最高攝氏32度。天文台又預計，下周二(26日)氣溫將升至33度，或達今年首次「酷熱級別」，屆時將創今年氣溫新高。