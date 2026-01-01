油麻地劏房起火1死4傷　七旬輪椅翁葬身火海　棚網未受火勢蔓延(有片)

油麻地發生奪命火警。昨日(21日)晚上近11時，油麻地文苑街2至24號文苑樓13樓一個劏房單位發生致命火警，消防將救火救熄後，在劏房內發現一具焦屍；另有4人吸入濃煙不適，清醒送院，事件總共釀成1死4傷。事件中約300名居民自行或在協助下疏散，起火原因仍在調查。

消防、救護及警方交代事件時表示，消防處於昨晚10時49分接報，指佐敦文苑街2至24號文苑樓後座13樓一個單位發生火警，消防人員接報後3分鐘內到場。消防共調派20輛消防車及10輛救護車，出動106名消防及救護人員，動用1條喉及2隊煙霧隊進行灌救及搜救，火警於晚上11時53分大致被救熄。涉事單位面積約6米乘8米，為分間單位，內部分間成9個單位，起火位置為最入面一個單位。消防人員在滅火期間，在涉事分間單位內發現一名死者。事件中共有300人自行或由消防協助疏散至安全位置。另外，消防亦救出2男2女共4名傷者，全部由救護車送院治理。