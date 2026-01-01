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出版：2026-Jun-02 07:30
更新：2026-May-22 07:30

油麻地劏房起火1死4傷　七旬輪椅翁葬身火海　棚網未受火勢蔓延(有片)

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油麻地劏房起火1死4傷，七旬輪椅翁葬身火海，棚網未受火勢蔓延。(FB/佐敦•油麻地人和事)

油麻地劏房起火1死4傷，七旬輪椅翁葬身火海，棚網未受火勢蔓延。(FB/佐敦•油麻地人和事)

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油麻地發生奪命火警。昨日(21日)晚上近11時，油麻地文苑街2至24號文苑樓13樓一個劏房單位發生致命火警，消防將救火救熄後，在劏房內發現一具焦屍；另有4人吸入濃煙不適，清醒送院，事件總共釀成1死4傷。事件中約300名居民自行或在協助下疏散，起火原因仍在調查。

消防、救護及警方交代事件時表示，消防處於昨晚10時49分接報，指佐敦文苑街2至24號文苑樓後座13樓一個單位發生火警，消防人員接報後3分鐘內到場。消防共調派20輛消防車及10輛救護車，出動106名消防及救護人員，動用1條喉及2隊煙霧隊進行灌救及搜救，火警於晚上11時53分大致被救熄。涉事單位面積約6米乘8米，為分間單位，內部分間成9個單位，起火位置為最入面一個單位。消防人員在滅火期間，在涉事分間單位內發現一名死者。事件中共有300人自行或由消防協助疏散至安全位置。另外，消防亦救出2男2女共4名傷者，全部由救護車送院治理。

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消防、救護及警方交代事件。 消防指，消防人員在火警的初期已經迅速架起鋼梯，在大廈的外圍利用水塔防止火勢蔓延。(FB/ Zero Cheng) 消防指，涉事單位面積約6米乘8米，為分間單位，內部分間成9個單位，起火位置為最入面一個單位。(FB/ Zero Cheng) 事件中共有300人自行或由消防協助疏散至安全位置。(FB/ Zero Cheng)

死者行動不便　妻子以執紙皮維生

消防指，大廈警鐘在火警初期已鳴響；消防人員在火警的初期已經迅速架起鋼梯，在大廈的外圍利用水塔防止火勢蔓延；起火單位「有相當數量的雜物」，正調查起火原因，初步相信沒有可疑。

據報起火單位住有一對年邁夫婦，死者是71歲朱姓的丈夫，疑行動不便需坐輪椅代步，疑因未及逃生被活活燒死，其妻平日則拾紙皮和發泡膠箱維生，聞噩耗後一度情緒激動跌坐地上哭成淚人，事後登上警車協助警方調查。

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