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出版：2026-May-22 10:22
更新：2026-May-23 14:02

大角咀駕電動單車撞傷八旬婦 16歲巴籍少年涉5罪被捕(更新)

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大角咀電動單車撞跌八旬婦，南亞裔騎手逃走被途人制止(大角咀人和事FB)

大角咀電動單車撞跌八旬婦，南亞裔騎手逃走被途人制止(大角咀人和事FB)

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【5月23日更新】周四（21日）晚上7時27分，警方接獲多名途人報案，指一名老婦於大角咀埃華街57號對開，被一輛駛經的電動單車撞倒，當場頭破血流，救援人員接報到場，將83歲姓周老婦送往廣華醫院治理。警方經調查後，該名駕駛電動單車的16歲持香港身份證巴基斯坦籍少年，涉嫌「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「駕駛未有登記及未持牌車輛」、「沒有第三者保險而使用車輛」、「駕駛電單車時沒有戴上認可防護頭盔」及「不小心駕駛」被捕，他已獲准保釋候查，須於6月中旬向警方報到，人員亦扣查該輛涉案電動單車。據了解，受傷的老婦已出院。

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大角咀發生交通意外。周四（21日）晚上7時27分，一名16歲南亞裔少年騎電動單車沿埃華街北行，途經大角咀道大同新邨大方樓對開時，撞倒一名剛過馬路的86歲老婦，女事主頭部受傷流血，事後清醒由救護車送往廣華醫院治理。據悉，女事主當時與女兒同行。

期間有人疑闖禍後不顧而去，企圖逃走，但被多名途人目睹，立即追前阻止，合力將其按倒地上及報警。網上圖片顯示，電動單車翻側擱在路中心，熱心市民蹲在傷者旁邊施援，警方則在現場調查。

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事後有目擊人士在社交平台發文，稱當時「聽到好大一聲，就見到婆婆扒（趴下）在地上流血‥‥‥左額流好多血」。又指涉事非華裔男騎手企圖逃離現場，但被多名路人追上前將其連人帶車拉跌制止。

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