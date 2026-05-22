周天瑜醫療事故｜法庭將啟動死因研訊 涉事醫生10月面臨醫委會聆訊

女童周天瑜2018年患上惡性腫瘤橫紋肌肉瘤，至2020年5月在瑪麗醫院做手術時發生醫療事故而變植物人逾3年，並於2024年因病情惡化、心臟衰竭離世。天瑜家屬於2021年4月就瑪麗醫院麻醉科呂醫生的行為向香港醫務委員會（醫委會）遞交投訴，天瑜爸爸昨日（21日）在「天瑜醫療事故關注組」fb網頁發布帖文，經過五年來的反覆追問，近日終獲醫委會正式通知，將案件移交研訊小組展開審理。經律政司統籌後，聆訊已敲定於今年10月27日至30日進行，天瑜爸爸屆時將以證人身份出席。

天瑜爸爸亦透露，漫長的申訴歷程對他的身心造成了極大負荷。為準備後續研訊，他近日需重新翻閱堆積如山的病歷檔案及影像片段，重溫痛苦回憶令其飽受煎熬，「縱然內心滿是酸楚，也只能咬著牙堅持下去。」他又透露，其癌症相關指數近期持續走高，身體疑似出現抗藥性，需轉用費用高昂一倍的新藥。

抑鬱焦慮反覆曾暈厥急送院

在身心雙重重壓下，抑鬱與焦慮症狀再度反覆，精神也難以集中，兩個月前天瑜爸爸更曾於商場突然暈厥，需由救護車緊急送院。儘管健康狀況每況愈下，但天瑜爸爸仍堅定表示，縱然體力日漸透支，仍會咬緊牙關拼盡餘力前行。

天瑜爸爸亦在帖文中向一路以來給予鼎力幫助與支持的立法會陳凱欣議員、陸偉雄大律師、陳雨舟顧問律師，以及港島區重案組全體辦案警員表達由衷的感謝。同時，亦向多年來一直關注及陪伴他們的廣大市民致謝，感謝社會各界在他們猶如孤身漂泊於汪洋時，給予溫暖與支持。