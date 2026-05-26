高中生化身「河神」 奪Seek Our Ways社創計劃冠軍 以低成本生態系統改善屯門河異味

若你曾在屯門生活，或多或少都試過行經屯門河邊，迎面一陣陣「熟悉」的氣味撲來，不自覺加快腳步。對不少街坊而言，這種味道幾乎成為生活日常；但偏偏有一班屯門土生土長高中生不抱怨，選擇落手落腳到屯門河採集水樣本，屢敗屢試減臭方案。最終，他們成功以天然、低成本物料製作生態淨化懸浮系統「河神」，為自己喜愛的社區做事。憑着這份貼地的構思，團隊勇奪第二屆Seek Our Ways 社創計劃高中組冠軍，並獲現場觀眾投票選為「我最喜愛隊伍」，一口氣連奪兩項大獎。

署理民政及青年事務局局長梁宏正、恒生銀行執行董事兼行政總裁林慧虹及香港青年協會總幹事徐小曼，連同評審、超過240位師生及家長出席第二屆Seek Our Ways社創計劃頒獎禮。

14,000小時培訓 近90份社創方案 第二屆Seek Our Ways 社創計劃由恒生銀行全力支持、香港青年協會領袖學院主辦，吸引逾400名中學生及大專生參與，聚焦三大主題︰「環境與可持續發展」、「樂齡健康」及「文化藝術」。在為期五個月的社創旅程中，超過75位社會領袖及導師帶領學生參與一系列體驗活動及多元參觀；參加者累計完成近14,000小時學習及培訓，並提交近90份社創方案，以創新思維回應不同社會需要。 經過初賽及準決賽選拔，九隊決賽隊伍日前齊集恒生銀行總行博愛堂，向評審及師生展示並匯報其創新方案，同日舉辦頒獎禮，有超過240位師生及家長到場支持，現場氣氛熱烈。

前天文台助理台長梁榮武教授（右二）、香港社會創投基金創辦人兼行政總裁魏華星（左一）、西九文化區管理局行政總裁辦公室總監顏宇鵬（左二），為今屆Seek Our Ways社創計劃決賽擔任評審。

高中組雙料冠軍：「河神」生態淨化懸浮系統 高中組大獎及「我最喜愛隊伍」大獎由聖公會聖西門呂明才中學五位高中生研發的生態淨化懸浮系統「河神」奪得。團隊成員在屯門區長大及學習，屯門河的水質及異味幾乎是「生活日常」，就連讀書考試也感受到。於是他們經過180小時不斷設計、研究及測試，運用沸石、硝化細菌及香港原生植物苦草，研發出以低成本改善屯門河水質及臭味的生態淨化懸浮系統，有望改善屯門人長久以來的煩惱。 初中組大獎由基督教宣道會宣基中學「啡常殼靠」奪得，團隊把稻殼及咖啡渣升級再造成環保包裝物料，實踐「轉廢為寶」，替代難以分解的傳統包裝，紓緩堆填區固體廢物壓力。大專組大獎則由「廣多啲」奪得，團隊用廣東話趣味卡牌遊戲，讓新來港學生「邊玩邊學」，建立自信。

計劃支持年輕人把創意落地，為社區帶來可持續的改變。各組別選出冠亞季隊伍，冠軍隊伍更可獲恒生銀行提供的職場體驗；「我最喜愛隊伍」則由現場觀眾投票選出。