孫仔Google街景發現爺爺太子街頭拖狗 均已去世7年「好掛住佢哋」

許多人都會用Google地圖（Google Maps）的街景服務來查目的地或四周景象，服務還有「時間軸」功能，方便用戶查像時光機一樣看過去的舊街景，或尋找記憶中難忘的街道、建築等，更有人成功用此功能尋回已去世親人的身影。

一名正在英國生活的港男，周五(22日)於社交平台發帖，稱使用Google街景服務的「時間軸」功能瀏覽香港街道期間，於2011年8月的太子荔枝角道街頭驚喜發現爺爺拖屬於樓主的松鼠狗散步的身影，向Google表達感謝，又指爺爺及松鼠狗已於2019年去世，所以找到該數張記錄保存珍貴瞬間的照片對他意義非凡。「Thank you Google，我喺Google Map嘅Go back in time with Street View搵到我呀爺同我隻松鼠狗喺街散步嘅相，佢哋兩個都喺2019年走咗，好掛住佢哋。」

網民眼濕濕 「一大朝早派洋蔥」

帖文引發網民熱議，有人留言稱感動「一大朝早派洋蔥」、「晨早流流搞到人哋眼濕濕」、「難得！始終係有緣」、「番緊工架搞到人地眼濕濕既」、「狗狗睇落好開心」。有人問「唔知佢地係唔係一齊係天堂開心散緊步呢？」，樓主回應「希望，其實係我隻狗走先，跟住幾個月之後就到我呀爺走」。另有網民提議「其實可唔可以叫Google幫你 unblur 返張相」，亦有人有相同經歷，「我都有喺google map見過已經唔喺度嘅嫲嫲」。