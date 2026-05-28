【氫能週】結合AI編程與學生競賽 機電署署長潘國英：科普教育應從小扎根 培育香港綠色創科人才

全球能源轉型持續推進，氫能作為低碳能源的重要一環，正逐步由專業領域走向日常生活。機電工程署於2026年5月舉辦「氫能週」，其中旗艦活動「國際氫能發展論壇2026」於5月18日至20日在香港會議展覽中心展覽廳3F及3G舉行，活動涵蓋主題論壇、產業展覽、技術交流及青年科普競賽等多個環節，預計吸引逾千名全球氫能領域專家與業界代表參與，並邀請超過百位政府、學術及企業代表擔任演講嘉賓。

動手實作理解未來能源 除了國際論壇及產業展覽，今屆「氫能週」亦特別加入多項青年科普活動，包括「氫能車競賽大挑戰2026｜遙控小車比賽」及「青年科技向善AI程式設計小車比賽」，讓高小至中學生透過動手實作，接觸氫能、AI編程及機電工程等知識。機電工程署署長潘國英接受訪問時表示，科普教育應從小扎根，氫能技術日趨成熟，未來有機會廣泛應用於交通與日常生活，成為低碳社會的重要支柱，因此希望透過比賽，讓學生提早接觸新能源知識，培養興趣與探索精神，為香港未來氫能社會儲備人才與技術基礎。

潘國英指出，氫能對不少學生而言或許仍然抽象，但透過比賽及模型車操作，學生可把課堂上的理論轉化為具體經驗。他表示，學生在比賽前會學習製氫、氫能發電等基本原理，再親手操作氫能模型車，從中理解能源如何轉換成動力。他認為，這種「從做中學」的過程，比單純閱讀更有效，能讓學生更深刻體會新能源的應用潛力，並啟發他們日後投入綠色科研及低碳生活。 值得留意的是，今次學生比賽不只吸引本地學生參與，更有來自雲南、吉林、長白山及石家莊等地的內地學生赴港參賽，與香港青年同場競技及交流。潘國英認為，氫能及綠色科技發展需要跨地域、跨學科的合作，學生在比賽過程中不但學習技術知識，亦可透過互相觀摩、分享設計思路及解難方法，擴闊視野。這種兩地青年之間的互動，有助促進彼此在綠色科技上的啟發，亦讓香港作為交流平台的角色更加鮮明。

氫燃料系統結合AI小車平台 今次活動亦把氫能科技與AI編程結合，舉辦「青年科技向善AI程式設計小車比賽」。潘國英表示，氫能與AI同樣是未來重要科技趨勢，機電署希望學生在比賽中學懂將AI編程應用於綠色能源車輛，處理真實技術挑戰，並理解創新科技在推動碳中和過程中的角色。他指出，很多年輕人對AI有興趣，但未必了解AI在機電工程、能源科技、交通管理及城市運作中的應用。透過比賽，學生可親身嘗試AI路徑設計及程式優化，明白AI並不只是聊天機械人，也可以協助優化設施運作、管理能源系統及提升城市管理效率。

在活動設計上，氫能車比賽背後涉及能源轉換、安全設計、機械結構及編程控制等專業知識。潘國英表示，今次合作體現優勢互補，騰訊在「未來科技小車」及視覺化程式設計方面具備經驗，而機電署則掌握氫燃料系統相關技術，包括製氫、安全設計及能源轉換。活動將兩者結合，讓學生利用小車平台編寫AI程式控制路徑，再配合機電署提供的氫燃料電池系統驅動車輛，把複雜工程原理轉化成可觀察、可操作、可測試的模型車體驗。這種設計亦讓學生明白，未來科技並非單一學科，而是能源、機械、數據及編程互相配合的成果。

比賽、展覽、論壇立體呈現氫能發展 「氫能週」的另一特點，是把學生比賽安排於大型國際論壇及展覽同期舉行。活動資料顯示，論壇設有近4,000平方米產業展覽區，展示不同機構及企業在氫能技術、能源應用及產業鏈合作方面的成果，參展機構包括機電工程署、香港中華煤氣、中華電力、騰訊、中國氫能聯盟、職業訓練局及多間氫能企業等。 潘國英認為，這種「比賽＋展覽＋論壇」的安排，可讓學生立體地理解氫能發展，不只是在比賽場上完成任務，亦能接觸專業人士、參觀展覽及了解國際討論，感受氫能如何由實驗及工程技術，逐步轉化為真實能源方案。

他續指，過去氫能對學生而言可能像是遙不可及的科技，但透過今次活動，希望讓他們感受到氫能其實已走近生活。學生一方面可透過比賽認識基本原理，另一方面可在論壇及展覽中看到產業界如何推動氫能應用，從而思考自己未來在綠色產業中的角色。今屆「氫能週」的重點議題包括建立氫能安全監管框架、發展全球綠氫與低碳氫認證體系、開拓液態氫應用潛力、打造支撐氫能發展的質量基礎設施，以及推廣氫能科普教育，反映氫能發展既需要技術突破，亦需要安全、標準、人才及公眾認知共同配合。

機電青少年大使計劃延續人才培育 機電署近年透過「機電青少年大使計劃」舉辦不同STEAM活動，推動青少年認識機電工程與城市運作的關係。潘國英表示，機電工程與市民日常生活息息相關，從能源、交通、樓宇設施以至城市系統管理，都需要專業機電人才支撐。透過青年工作，機電署不只是傳遞知識，更希望啟發年輕人對創科產生熱忱。他形容，人才培育並非一次性活動，而是一個持續過程，目標是提升青少年的科技素養，為香港未來儲備優秀的機電、能源及創科人才。

對於參與比賽後對氫能、AI編程或機電工程產生興趣的學生，潘國英鼓勵他們保持好奇心與鑽研精神。他表示，香港未來非常需要具創新思維的專業人才，尤其在AI應用及新能源開發等領域。未來工程師不應只懂單一技術，而要具備跨領域視野，能夠把工程、科技、能源及社會需要連結起來。他寄語年輕人勇於探索、打好科技基礎，在綠色科技浪潮中成為推動香港可持續發展的重要力量。 積極擬備「綠氫認證系統」與國際接軌 除了舉辦各式活動培養香港未來創科人才外，機電署亦正積極擬備「綠氫認證系統」框架。潘國英指，現時國際間並未有統一的綠氫認證標準，香港率先在此方面展開研究工作，不但能協助香港把握氫能發展所帶來的環境和經濟機遇，同時更能發揮香港作為「超級聯絡人」的角色，聯通國際，在未來國際氫能市場佔主導席位。潘國英亦透露，香港金融管理局（金管局）未來會將「綠氫認證系統」框架與其《香港可持續金融分類目錄》對接，為業界提供更清晰的綠色融資方向，助力吸引更多跨境綠色資本。