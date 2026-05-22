油麻地文苑樓奪命火警 死者妻子哭訴無力扯老伴出火海 「我做人冇咩意思！」

油麻地文苑樓昨日（21日）晚上發生火警，13樓一個劏房單位起火，一名71歲男住客死亡，造成一死四傷。
71歲死者朱耀強患有哮喘病，行動不便，出入需坐輪椅，與妻子同居30多年，靠執紙皮維生，兩人相依為命。妻子對摯愛離世深感悲痛，她向傳媒指昨日晚上9時半餵丈夫食飯後便落街開工，至10時許獲鄰居告知其劏房單位起火，她即衝上樓查看丈夫情況，見床頭首先起火，有枕頭被燒著，但當時單位內沒有煮食，床頭有幾個電掣，估計是電掣漏電引致。她指丈夫當時碌了落床，她猛力欲扯他出單位外，但無能為力，「我雙手焫到傷晒，我都唔夠力扯佢出嚟……」，她又哭訴未聽到警鐘響起，「我第一時間見到三個消防上嚟，都救唔到個老人家出嚟，就走去救第二啲單位.......」
有同層住客表示，昨晚看電視期間，突然聽到對面單位的住客求救，開門查看發現走廊很大濃煙，無法逃生，於是用毛巾塞住門縫，並躲進房間內，之後有消防員到樓層救火。亦有住客說，事發時有聽到火警鐘聲。
涉事大廈正進行大維修，到場視察的九龍西立法會議員鄭泳舜表示，據他所知棚網具有阻燃性，整體火勢未有波及其他單位。他說肇事單位已燒焦，內部空間亦較狹窄，關注是否空間問題，可能令本身行動不便的死者更難逃生。他又指，油尖旺區內有不少劏房，社會普遍關注劏房消防安全問題，政府正盡力推展簡樸房條例，希望相關登記制度推出後，能推動市面上劏房進行修繕。